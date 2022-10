Je klidně možné, že za pár let budeme mít naopak vody moc, říká prorektor ČZU

Co vám běží hlavou při vzpomínkách na povodně?

Pamatuji se na ně velice dobře, byl jsem předseda svazu pozemního hokeje, hráli jsme mistrovství Evropy juniorek v Českých Budějovicích a voda nás doslova vyplavila. Turnaj se musel předčasně ukončit. Tenkrát moje žena dělala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v pražské Podbabě a byli zaplavení až po první patro. Pozorovali jsme z kopce na Babě, jak budova a za ní celá pražská čistírna zvolna mizí ve vodě. Když se zpětně dívám na fotografie, kde voda tekla metr pod oblouky mostů v Praze, zdá se mi to neuvěřitelné.

V současné době jsme se dostali do druhého extrému. Sucho. Nyní provádíme výzkum u Humpolce na umělých mokřadech, které čistí vody ze zemědělské drenáže (systém odvodnění, pozn. red.). A ta letos v srpnu zcela vyschla. Přitom od roku 2010 se to nikdy nestalo. Je to z extrému do extrému.