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Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

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Moje Lambo. Adam Kajumi se rád předváděl se sportovními auty a krásnými dívkami. | foto: IG adamkajumi

Václav Janouš
Jeden z nejznámějších českých influencerů Adam Kajumi žil velmi okázalý život: jezdil v růžovém lamborghini s espézetkou, která v angličtině zní jako „není pro děvky“, fotografoval se s drahými auty, na exotických dovolených a s hezkými dívkami. Jenže za jeho životem na vysoké noze podle policie stojí desítky zničených a zneužitých dívek, jejichž erotické fotografie jeho firma prodávala na stránkách pro dospělé.

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Policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu, jej teď spolu s dalšími třemi lidmi i jeho firmou obvinila z obchodování s lidmi. Podle policie nutili většinou osmnáctileté dívky k focení erotických fotografií a natáčení videí, která prodávali přes stránky Only Fans. To je server, kde zpravidla není přímo tvrdá pornografie, videa souloží a podobně, ale fotky a videa žen a dívek, které se všemožně svlékají a předvádějí. A kdo to chce vidět, zaplatí předplatné.

„Když se mi to už nelíbilo a chtěla jsem spolupráci ukončit, začalo vyhrožování.“

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Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

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Jeden z nejznámějších českých influencerů Adam Kajumi žil velmi okázalý život: jezdil v růžovém lamborghini s espézetkou, která v angličtině zní jako „není pro děvky“, fotografoval se s drahými auty,...

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