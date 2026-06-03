Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

Policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu, jej teď spolu s dalšími třemi lidmi i jeho firmou obvinila z obchodování s lidmi. Podle policie nutili většinou osmnáctileté dívky k focení erotických fotografií a natáčení videí, která prodávali přes stránky Only Fans. To je server, kde zpravidla není přímo tvrdá pornografie, videa souloží a podobně, ale fotky a videa žen a dívek, které se všemožně svlékají a předvádějí. A kdo to chce vidět, zaplatí předplatné.
„Když se mi to už nelíbilo a chtěla jsem spolupráci ukončit, začalo vyhrožování.“