Zaplaťte za registraci, vyzývá dopis živnostníky. Skrývá se za ním podvod

Na první pohled to vypadá jako oficiální dopis z úřadu: jmenuje se poplatek za zápis do České komory živnostníků, má číslo jednací, obsahuje odstavce plné odkazů na zákony a paragrafů a dole je napsáno, že má příjemce zaplatit přes 3,5 tisíce korun, které jsou splatné do 14 dnů od doručení. V rohu je kulaté razítko, nahoře další s datem vystavení.

Jednatelem je Slovák, jehož jméno je spojováno s nočními erotickými kluby. V jednom z nich před lety policie udělala razii, protože měla podezření, že si v klubu nelegálně přivydělávají někteří elitní policisté.