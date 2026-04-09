Zítra bude sněžit, varují meteorologové. Mapa ukazuje, kde přesně

Tereza Hrabinová
  15:32
Letos dělá duben své pověsti o proměnlivém počasí opravdu dobré jméno. Zatímco v neděli dosahovaly teploty až k dvaceti stupňům Celsia, o pět dnů později, v pátek, bude na západě Čech s velkou pravděpodobností sněžit. I v nížinách.
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

V pátek dopoledne zasněží, konstatovali lakonicky meteorologové na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu. Podle předpovědi bude zataženo až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku jasno až polojasno.

V Čechách se bude ráno a dopoledne od západu na většinu území šířit déšť, déšť se sněhem a přechodně i sněžení. Na Moravě se srážky objeví až odpoledne a večer, většinou půjde o déšť, výjimkou budou horské oblasti.

„Oblast, kde se zejména dopoledne a kolem poledne s velkou pravděpodobností vyskytne sněžení (mokrý sníh), ukazuje přiložená mapka,“ informovali meteorologové.

Sníh však bude většinou odtávat, ale při vyšší intenzitě srážek se může přechodně vytvořit slabá sněhová pokrývka.

Jak bude o víkendu?

Na víkend předpověď slibuje ranní mrazíky. „Především v sobotu, kdy se za okluzní frontou během noci opět na spoustě míst oblačnost protrhá a teploty klesnou k hodnotám v blízkosti nuly, případně lehce pod bod mrazu,“ upřesňuje prognóza ČHMÚ. V neděli se musí počítat se slabším mrazem hlavně na severu a východě území.

Od počátku příštího týdne mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až 20 stupňů Celsia.

Předpověď nočních a denních teplot v Česku do čtvrtka 16. dubna.

Od středy do pátku slibuje předpověď oblačno až polojasno, zpočátku místy postupně jen ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3, při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně nad nulou. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 12 až 17, v závěru období až 19 °C.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rozhoduje internet i počet divadel. Průzkum ukazuje, kde se v Česku žije nejlépe

Rozhledna Rozálka u Žamberka

Druhý ročník obsáhlého výzkumu Index prosperity Česka opět ukázal na Turnov a Luhačovice jako na nejvíce prosperující mikroregiony. Pomáhají jim k tomu dostatečné kapacity školek, hustá síť...

9. dubna 2026  15:43

Schodek poroste, míra zadlužení dosáhne 45,6 procenta HDP, říká predikce

Ilustrační foto

Deficit českých veřejných financí by měl podle makroekonomické predikce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, letos vzrůst na 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 2,1 procenta....

9. dubna 2026  15:40

Zítra bude sněžit, varují meteorologové. Mapa ukazuje, kde přesně

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Letos dělá duben své pověsti o proměnlivém počasí opravdu dobré jméno. Zatímco v neděli dosahovaly teploty až k dvaceti stupňům Celsia, o pět dnů později, v pátek, bude na západě Čech s velkou...

9. dubna 2026  15:32

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:12

Do Česka přiletěl italský prezident Mattarella, na letišti ho vítal Macinka

Prezident Itálie Sergio Mattarella přiletěl do Prahy, kde ho přivítal ministr...

Na oficiální návštěvu Česka přiletěl italský prezident Sergio Mattarella. Na letišti ho přivítal ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka. Mattarella bude jednat s českým prezidentem Petrem...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  15:10

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

9. dubna 2026  14:51

Maďarsko na straně Íránu? Nabídlo pomoc po smrtících explozích pagerů v Libanonu

Viktor Orbán a Benjamin Netanjahu v Budapešti (3. dubna 2025)

Maďarská vláda nabízela Íránu pomoc krátce poté, co v důsledku izraelské operace předloni v září v Libanonu explodovaly tisíce pagerů patřících členům radikálního šíitského hnutí Hizballáh napojeného...

9. dubna 2026  14:31

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  14:28

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Online reklama v Česku dál sílí, loni investice přesáhly rekordních 70 miliard

ilustrační snímek

Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliardy korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 10,6...

9. dubna 2026  14:10

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold...

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský ministr...

9. dubna 2026  14:02

