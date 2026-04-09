V pátek dopoledne zasněží, konstatovali lakonicky meteorologové na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu. Podle předpovědi bude zataženo až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku jasno až polojasno.
V Čechách se bude ráno a dopoledne od západu na většinu území šířit déšť, déšť se sněhem a přechodně i sněžení. Na Moravě se srážky objeví až odpoledne a večer, většinou půjde o déšť, výjimkou budou horské oblasti.
„Oblast, kde se zejména dopoledne a kolem poledne s velkou pravděpodobností vyskytne sněžení (mokrý sníh), ukazuje přiložená mapka,“ informovali meteorologové.
Sníh však bude většinou odtávat, ale při vyšší intenzitě srážek se může přechodně vytvořit slabá sněhová pokrývka.
Jak bude o víkendu?
Na víkend předpověď slibuje ranní mrazíky. „Především v sobotu, kdy se za okluzní frontou během noci opět na spoustě míst oblačnost protrhá a teploty klesnou k hodnotám v blízkosti nuly, případně lehce pod bod mrazu,“ upřesňuje prognóza ČHMÚ. V neděli se musí počítat se slabším mrazem hlavně na severu a východě území.
Od počátku příštího týdne mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až 20 stupňů Celsia.
Od středy do pátku slibuje předpověď oblačno až polojasno, zpočátku místy postupně jen ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3, při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně nad nulou. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 12 až 17, v závěru období až 19 °C.