Jedna dobrá zpráva. V sobotu nastane zimní slunovrat, dny se začnou prodlužovat

15:43

V sobotu v 10:20 středoevropského času nastane zimní slunovrat a začne astronomická zima. Na severní polokouli bude nejkratší den a nejdelší noc v roce. Slunce vstoupí do znamení Kozoroha a bude nejníže nad obzorem. Po tomto datu se ale začnou dny pozvolna prodlužovat, a to až do letního slunovratu 21. června.