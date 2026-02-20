Ambice bez řízení vede k chaosu, říká nový rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima

František Strnad
  12:38
Univerzitu Karlovu (UK) vede od února analytický chemik Jiří Zima, který ve funkci vystřídal rektorku Milenu Králíčkovou. „Nečeká nás období komfortu, ale práce,“ říká nový rektor v rozhovoru pro iDNES.cz. Popisuje změny ve vedení školy, řešení sporů na teologické fakultě i plány, jak univerzitu připravit na budoucí výzvy.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. | foto: Archiv profesora Jiřího Zimy

S koncem funkčního období Králíčkové se na Univerzitě Karlově, podobně jako na dalších vysokých školách, obmění i kolegium rektora. Na UK tak mimo jiné končí prorektorka pro rozvoj lidských zdrojů a nové technologie Věra Jourová. Králíčková byla i předsedkyní České konference rektorů, tu povede rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.

Pane rektore, máte za sebou první dny ve funkci. S jakým nastavením do ní vstupujete?
Vstupuji do funkce s velmi jasným vědomím odpovědnosti. Univerzita Karlova je mimořádná instituce, ale zároveň velmi složitý organismus. Nečeká nás období komfortu zalitého sluncem, čeká nás období práce. Mým cílem není rychlý efekt, ale systémová změna v tom, jak univerzita funguje, rozhoduje a komunikuje. Základním předpokladem je klid, předvídatelnost a profesionalita. Bez toho nelze zvládat velké projekty, reformy ani hájit zájmy univerzity navenek.

Co považujete za úplně první konkrétní krok, který chcete udělat?
Prvním krokem je nastavení způsobu práce rektorátu. To zní možná technicky, ale je to klíčové. Pokud vedení nemá a neposkytuje kvalitní podklady, jasné kompetence a srozumitelný proces rozhodování, začne improvizovat, a to se u instituce této velikosti okamžitě projeví. Paralelně se zaměřuji na stabilizaci rozpracovaných strategických projektů, zejména Kampusu Albertov, a na přípravu změn v oblasti digitalizace a doktorského studia, kde už není čas čekat. Výrazně mě zaměstná také nucená správa na Katolické teologické fakultě.

Říkáte „stabilizace“. Není to málo ambiciózní?

Jiří Zima

  • (* 11. února 1956 Praha) je český analytický chemik a vysokoškolský pedagog, od února 2026 rektor Univerzity Karlovy.
  • V letech 2016–2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
  • Působí jako profesor analytické chemie a odborník na voltametrické metody a chemometrické přístupy v analýze biologicky aktivních sloučenin.
  • Dne 20. ledna 2026 jej do úřadu rektora jmenoval na Pražském hradě prezident republiky Petr Pavel, a to s účinností od 1. února 2026.


Naopak. Stabilizace je podmínkou ambice. Univerzita nemůže být dlouhodobě ambiciózní, pokud je vnitřně rozkolísaná. Ambice bez řízení vede k chaosu. Mým cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou fakulty, vědci i studenti soustředit na výkon, protože základní fungování je spolehlivé. Teprve na tom lze stavět další rozvoj.

Jak se připravujete na roli děkana KTF v rámci uvalené nucené správy?
Kulturní války skončily, jak jsem říkal už v kampani. Je nutné vyslechnout obě strany a situaci uklidnit. Univerzita Karlova nemá zájem, aby jedna z jejích zakládajících fakult po více než 700 letech dál problematizovala svůj vztah jak k Vatikánu, tak k celé univerzitě. KTF je nejstarší katolickou teologickou fakultou na světě a představuje výjimečné kulturní a duchovní dědictví, které máme povinnost zachovat a rozvíjet. Této odpovědnosti jsem si vědom a budu toto historické pouto udržovat, právě v době, která zachování tradičních spojenectví vyžaduje.

Kampus Albertov je symbolem problémů posledních let. Co s ním uděláte jinak?
Albertov je projekt, který musí být řízen profesionálně, transparentně a v těsné koordinaci se zainteresovanými fakultami, partnery v rámci Národního plánu obnovy i poskytovatelem, tedy ministerstvem školství. Chyby nastaly především v řízení a komunikaci, nikoli v samotné ambici projektu. Mým cílem je projekt stabilizovat, vyjasnit finanční a časový rámec a obnovit důvěru všech partnerů. Zároveň platí, že Albertov není jen stavba. Je to strategický projekt pro budoucnost výuky a výzkumu s celouniverzitním dopadem. Má sloužit mladým vědcům i celé společnosti. Zároveň je třeba jednat se zhotovitelem stavby, aby maximalizoval práce ještě letos, kdy na ně lze využít projektové prostředky. O to se snažíme a věřím, že je to v zájmu všech stran.

Jak se univerzita připraví na silné populační ročníky?
Musíme kombinovat několik přístupů: lépe pracovat s kapacitami, výrazně posílit digitalizaci studijní agendy i výuky, zlepšit koordinaci mezi fakultami a současně udržet kvalitu. Univerzita Karlova nemůže rezignovat na náročnost, ale musí být flexibilnější. Klíčové bude také zázemí — ubytování, služby a studijní podpora. Právě tyto věci dnes rozhodují o tom, zda talentovaní studenti zůstanou, nebo odejdou jinam.

Budete měnit systém odměňování vedení univerzity?
Ano. A otevřeně říkám, že zde musí nastat změna. Odměňování musí být obhajitelné a srozumitelné na základě jasně stanovených indikátorů. Platí to především pro vedení univerzity a rektorátu. Nejde o snižování platů, ale o jasná pravidla, rámce a kontrolu — podobně jako v soukromém sektoru. Nárok na část odměny má vznikat na základě předem definovaných a splněných úkolů, zatímco mimořádné odměny musí mít jasné zdůvodnění. Univerzita si nemůže dovolit působit dojmem, že se rozhoduje podle pocitů nebo ad hoc.

Matador přírodních věd Zima kandiduje na rektora UK. Univerzitu zná 40 let

Kdo tvoří váš nejbližší tým?
přesvědčen, že se mi podařilo sestavit tým, který kombinuje akademickou autoritu, manažerskou zkušenost a schopnost nést odpovědnost. Zároveň už v kampani se prokázalo, že si sedíme nejenom odborně, ale i lidsky. Nehledám souhlas a plácání po zádech, hledám kompetenci a tah na branku. Chci spolupracovníky, kteří rozumí univerzitě, ale zároveň mají odvahu měnit věci, které dlouhodobě nefungují. Důležitá je pro mě i generační pestrost. Univerzitu totiž nelze řídit pouze pohledem jedné generace. V týmu mám bývalé děkany, předsedy akademického senátu, kancléře i profesionály mimo akademickou sféru. Každý rektor má právo si sestavit tým, kterému bude věřit a pomůže mi naplnit jeho vizi. Já jsem tak učinil a pustili jsme se do práce.

Jak chcete posílit zahraniční rozměr univerzity?
Zahraniční spolupráce není jen otázkou náboru, ale celkového prostředí. Musíme zjednodušit administrativu, rozvíjet společné studijní programy, posílit podporu zahraničních akademiků a být konkurenceschopní i v pracovních a životních podmínkách. Univerzita Karlova má silnou značku, ale ta sama nestačí — musí za ní stát reálná kvalita a funkční instituce. Je třeba přilákat špičkové zahraniční odborníky, což má být mimo jiné účelem daru Nadace Kellnerových Nadačnímu fondu UK.

Řada lidí se ptá, v čem chcete navázat na práci předchozí rektorky. Je něco, co považujete za dobré?
Určitě ano. Univerzita není tabula rasa a nebylo by správné vše negovat. Navázat chci například na důraz na internacionalizaci, zapojení do evropských aliancí i některé rozvojové projekty. Zároveň se ale bude měnit styl řízení i komunikace. Není to osobní hodnocení, ale věcná reflexe situace, ve které se univerzita v poslední době ocitla. Rád bych také paní rektorce poděkoval za práci, kterou univerzitě věnovala.

Jakou univerzitu chcete po čtyřech letech předat?
Chci předat univerzitu stabilní, respektovanou a sebevědomou. Instituci, kde se lidé mohou soustředit na výkon, protože vědí, že vedení jedná předvídatelně a férově. A univerzitu, která obstojí nejen díky své historii, ale především díky tomu, jak funguje dnes a kam směřuje.

