Letošní teplá zima lámala rekordy. Leden odstartoval s téměř dvaceti stupni

„Teplotní extrém jsme zažili hned na Nový rok, kdy jsme na stanici v Javorníku naměřili 19,6 stupně,“ uvedl Janek Doležal z ČHMÚ. Tak vysoká teplota je v lednu raritou a letos ji měřicí stanice zaznamenaly poprvé. V Českých Budějovicích-Rožnově bylo nadto týž den o 0,2 stupně chladněji.

Teploty tak překonaly dosavadní lednové maximum z 29. ledna 2002, kdy v Mánesových sadech v Ústí nad Labem naměřili 18,8 stupně Celsia.

Oproti tomu srážek spadlo během letošní zimy normální množství, a to ve všech zimních měsících. „Nicméně, zásoba vody ve sněhu je pod průměrem v porovnání s posledními 10 lety,“ dodal Doležal.

Celková průměrná měsíční teplota letos v lednu byla o 3,4 stupně vyšší, než bývá v prvním měsíci roku obvyklé. Naproti tomu zbylé dva zimní měsíce meteorologové hodnotí jako teplotně průměrné, s odchylku od normálu minus 0,4 stupně Celsia v případě prosince a plus 1,6 stupně v únoru.

Naopak nejnižší teplota uplynulé zimy byla zaznamenána 6. února na šumavské stanici Kvilda-Perla. Rtuť v teploměru tam klesla až na minus 29,9 stupně Celsia. Pokud by se braly v potaz pouze stanice ze standardní sítě ČHMÚ, pak by rekord patřil stanici Volary s minimem minus 26,9 stupně, které bylo dosaženo 18. prosince.

Podobně teplá jako letos byla i předchozí zima, kdy se průměrná teplota dostala na 1,3 stupně. Rekord nadále patří zimní sezoně 2006/2007 s průměrnou teplotou 2,7 stupně.

Co se týká množství srážek, hodnotí meteorologové uplynulou zimu v Česku jako normální. V průměru spadlo 131 litrů vody na metr čtvereční, což je 103 procent průměru zim z let 1991 až 2020. Nejvíce srážek za zimní sezonu, a to 190 litrů vody na metr čtvereční, napršelo či nasněžilo v zimě 1986/1987.

Nejvyšší denní úhrn srážek tentokrát ČHMÚ naměřil 3. února na Dvoračkách na Semilsku, kde spadlo 64 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce nového sněhu, 40 centimetrů, napadlo 2. února na šumavském Špičáku.