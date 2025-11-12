Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů letí vzhůru, někde o desítky procent

Lyžařské areály v Česku se připravují na zahájení zimní sezony. Na mnoha místech došlo k investicím, rozšíření sjezdovek, ale také ke zvýšení cen skipasů. Někde je zdražení mírné nebo se ceny nemění. V některých střediscích si však lyžaři připlatí i desítky procent. Redakce iDNES.cz přináší přehled cen celodenních skipasů a novinek, které na vás čekají v nejoblíbenějších lyžařských areálech v Česku.
Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně (17. ledna 2025)

Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně (17. ledna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nejvíce zaplatí lyžaři na pokladně skiareálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, kde stojí celodenní skipas pro dospělou osobu 1 690 korun. Pokud si však lístek zakoupíte předem online, můžete ušetřit více jak polovinu, ceny začínají na 820 korunách při zakoupení na internetu. Ceny tak zůstávají na úrovni minulé zimy.

Největší krkonošské středisko pokračuje ve svém hlavním projektu, propojení areálů Svatý Petr a Medvědín, na které se ale návštěvníci mohou těšit až od sezony 2026/2027. Za investice, zasněžování a vylepšování služeb utratil provozovatel zhruba 150 milionů korun. „Příští rok na jaře také zahájíme stavbu šestisedačkové lanovky směrem na Hromovku,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.

Ceny nejsou ve Špindlu fixní, mění se podle vytíženosti střediska, počasí nebo podle počtu prodaných lístků. Online nyní zakoupíte lednové celodenní skipasy od 850 korun.
Oficiální zahájení sezony v roce 2025/2026 je naplánované na letošní 13. prosinec při akci Špindl Ski Opening, provoz však středisko zahájí již dříve, pokud to podmínky dovolí.

V Jeseníkách areál v Přemyslově na Šumpersku opravil za 4,5 milionu rozvody zasněžování. Skipasy bude středisko zdražovat jen mírně, z loňských 650 korun za celodenní skipas na 720 korun. Do zasněžování dalo peníze i středisko na Červenohorském sedle, kde také sanovali některé úseky sjezdovek po loňských povodních. Také zde skiareál mírně podražil, z 750 na 800 korun.

Nejvíce zdražili na Liberecku

V horském středisku SkiResort Černá hora – Pec pod Sněžkou investovali před zimní sezonou rekordních 200 milionů korun do zasněžování, akumulační nádrže v areálu či do výuky. V minulé sezoně stála celodenní jízdenka na pokladně 1 390 korun, letos se zdraží přibližně o 7 procent na 1 490. Opět platí, že při koupi na internetu jsou lístky levnější.

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

K nejvyšší míře zdražování došlo u skiareálů na Liberecku. Návštěvníci střediska Tanvaldský Špičák si připlatí skoro o 20 procent, celodenní skipas tak letos lyžaře vyjde na 1 200 korun.

Také blízké středisko Severák v Hraběticích zdražuje přibližně o 15 procent, na 640 korun. „My jsme to avizovali několik posledních let, že nezdražujeme, protože čekáme na to, až zainvestujeme,“ uvedl za provozovatele obou středisek Ski bižu ředitel Pavel Bažant.

V Jizerských horách na Tanvaldském Špičáku nyní firma Ski bižu investovala do modernější a rychlejší sedačkové lanovky v části Špičák I.

V sousedních Hraběticích šly investice především do zasněžování a modernizace areálu.

„Když spočítáme komplet výměnu sedačkové lanové dráhy na Tanvaldský Špičák včetně stavebních prací, nakoupení technologie, všechny možné opravy a tak dále, tak jsme na 70 milionech,“ řekl ředitel areálu Ski bižu Pavel Bažant. Dalších 25 milionů „spolkla“ investice do areálu Severák v Hraběticích.

Zimní sezona v Rakousku láká na trhy i koncerty. Z Prahy pojede přímý vlak

Mimo provoz zřejmě letošní zimu zůstane třetí středisko v Bedřichově, které Ski bižu opustilo s tím, že se chce více věnovat již zmíněným areálům.

Z dalších oblíbených středisek zdraží znatelně také krkonošský Harrachov, zhruba o 15 procent. Šestihodinový skipas tam v hlavní sezoně bude stát 1 100 korun.

Investice šly především do zasněžování. „Tak jako každý rok to bylo okolo 20 milionů,“ uvedl zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek. Zdražovat naopak neplánují na libereckém Ještědu a v Rokytnici nad Jizerou.

Celodenní skipas tak vyjde na 950, respektive 1 290 korun. V nedalekých Pasekách nad Jizerou vzrostou ceny do pěti procent.

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

„Máme novou příjezdovou silnici do areálu, zrekonstruované parkoviště, zvětšujeme nahoře zasněžovací nádrž, která bude mít třikrát větší objem, a stavíme novou čerpací stanici. Pořídíme si i dvě zánovní rolby,“ uvedl vedoucí areálu Paseky Jan Špidlen.

Jsou pro vás ceny skipasů na českých horách přijatelné?

celkem hlasů: 326

Plovoucí „permice“

Již několikátou sezonu nabízí skiareály takzvané plovoucí skipasy, jejichž cenu určuje čas čerpání či způsob pořízení.

Včasný nákup tak lyžařům může ušetřit přibližně 20 až 30 procent z výsledné ceny. Mnohdy jsou skipasy také levnější při koupi přes webové portály skiareálů, jak je vidět právě na Špindlerově Mlýně, kde mohou lyžaři ušetřit přibližně polovinu z ceny tiketů.

Plovoucí skipasy nabízí nově například největší lyžařské středisko na Šumavě – Ski & Bike Špičák.

„Ceny se budou během zimní sezony odvíjet od aktuálních podmínek a návštěvnicky exponovaných období jako třeba vánoční prázdniny nebo víkendy,“ uvedl ředitel areálu Jan Kasík. Loni stála celodenní jízdenka pro dospělého 890 korun, letos budou ceny začínat v méně nabitých dnech už na 750 Kč.

Na Dolní Moravě budují wellness centrum

Horský resort Dolní Morava na Orlickoústecku staví ve svém areálu rozsáhlé wellness centrum. Otevřít ho plánuje později v zimní sezoně, patrně na jaře příštího roku. S hotelem Vista bude centrum propojené skleněným tunelem.

Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

„Bude to další doplňková služba v resortu, poslední část do skládačky, která nám chyběla. Je to velké wellness, které bude mít bazénovou část, velkorysou saunovou venkovní a vnitřní část, bude tam fitness centrum, bistro, dětský park, odpočívárny, čajovna a podobně,“ řekla mluvčí resortu Šárka Braunerová.

Skiareál Dolní Morava také investoval do technologie zasněžování. Vodu pro tvorbu sněhu zadržují retenční nádrže.

Nové jsou zabezpečovací prvky na sjezdovkách nebo značení tratí. Ceny skipasů zůstanou na stejné úrovni, celodenní lístek pro dospělého vyjde na 1 290 korun.

Češi míří na české sjezdovky i do Alp

Kam zamíří na hory čeští lyžaři, se ptal v anketě iDNES.cz. Dvacetiletá Štěpánka z Jablonce nad Nisou se například chystá jak do Alp, tak i na české skiareály. „Nad cenou jsem příliš nepřemýšlela, říkám si, že je to drahé všude. V Česku to bude snad trochu levnější, v Alpách cenu vynahradí delší a lepší sjezdovky,“ řekla Štěpánka z Jablonce.

Další lyžařka dokonce neplatí nic.

Vše připraveno, odzkoušeno. Lyžařský areál na Vysoké už vyhlíží jen mráz

„Nemám v plánu cestovat kvůli lyžování do zahraničí, u nás si ale zajezdím. Cenu příliš neřeším, přítel naštěstí pracuje jako instruktor v jednom skiareálu a já tak mohu jezdit na jeho skipas, kdy chci,“ uvedla dvaadvacetiletá studentka Anna z Vrchlabí na dotaz redaktora.

Také pětadvacetiletý Jakub z Prahy míří jak do Alp, tak i na české hory.

„Určitě jedu na skialpy, ještě nevím, kam přesně pojedu. V únoru ale míříme s partou do Tyrolska,“ upřesnil Jakub.

Cenu prý příliš neřeší, ale v Alpách si zalyžuje lépe.

Dvaatřicetiletý Ondřej cestuje každoročně na lyžování do Alp, letos poprvé vezme i své dvě děti, osmiletou Emu a sedmiletého Jakuba. „Chtěli jsme vyrazit do Livigna, kam jezdíme už roky, ale kvůli olympiádě dost zdražilo a raději to zkusíme jinde, nejradši bych ale jel do Itálie. Na českých horách příliš nelyžujeme, za ty ceny mi ty sjezdovky přijdou příliš krátké, až na výjimky,“ uvedl Ondřej.

Cena jednodenního skipasu pro dospělou osobu v hlavní sezoně
Název skiareáluZakoupení na pokladně 2024/25Zakoupení na pokladně 2025/26
Špindlerův Mlýn1 690 Kč1 690 Kč (od 820 Kč on-line)
Černá hora – Pec pod Sněžkou1 390 Kč1 490 Kč
Tanvaldský Špičák990 Kč1 200 Kč
Severák Hrabětice580 Kč640 Kč
Harrachov (6 hodin)990 Kč1 100 Kč
Rokytnice nad Jizerou1 290 Kč1 290 Kč
Skiareál Ještěd950 Kč950 Kč
Dolní Morava1 290 Kč1 290 Kč
Skiareál Lipno1 150 Kč1 150 Kč
Špičák Šumava890 Kč920 Kč (od 750 Kč on-line)
Paseky nad Jizerou770 Kč800 Kč (760 Kč on-line)
Klínovec1 150 Kč1 150 Kč
Hochficht Šumava40 euro (cca. 1 000 Kč)40 euro (cca. 1 000 Kč)
Červenohorské sedlo750 Kč800 Kč
Přemyslov650 Kč720 Kč
Deštné v Orl. horách880 Kč880 Kč
zdroj: webové portály a provozovatelé skiareálů
