Jaká bude zima? Modely počasí se shodují na jednom, ale rozhodne polární vortex

Sotva se rozjel podzim, dlouhodobé meteorologické modely už kreslí jasnější obrázek zimy. Hlavní hybatelkou nadcházející sezony bude podle meteorologů výjimečně silná epizoda El Niño, tedy oteplení vod v tropickém Pacifiku, jehož vliv sahá až do Evropy.
Výsledkem má být zima teplotně nadprůměrná a bohatá na srážky. Pod tímto společným jmenovatelem se však skrývají regionální rozdíly a hlavně jedna velká neznámá.
Zima v Česku? Spíš zelená než bílá
Pro střední Evropu, Česko nevyjímaje, se rýsuje zima nad teplotním normálem. Primární podklady, o které se dlouhodobé předpovědi opírají, tedy zářijový běh evropského sezonního modelu ECMWF zveřejňovaný přes evropskou klimatickou službu Copernicus i analýza portálu Severe Weather Europe, se pro Evropu shodují na převaze mírného západního proudění a nadprůměrných teplotách. Napříč kontinentem sice modely ukazují nadprůměrné srážky, ale zároveň vysokou pravděpodobnost, (místy 70 až 100 procent), že se teploty udrží v nejteplejší třetině.
Předpověď ECMWF vychází z 51 různých modelových výpočtů a porovnává je s běžnými podmínkami v letech 1993 až 2016. Čím více těchto výpočtů ukazuje v určité oblasti stejnou odchylku od normálu, například vyšší teploty nebo méně srážek, tím výrazněji je daná oblast v mapě označena. Barvy tedy ukazují, jak velká část modelů se shoduje na tom, že počasí bude jiné, než je pro dané období obvyklé.
Výraznější signál pro vydatnější sněžení se v těchto datech týká hlavně jihu Spojených států, ne střední Evropy. Víc srážek v kombinaci s vyššími teplotami totiž automaticky neznamená víc sněhu v nížinách.
Co je ECMWF
ECMWF je zkratka Evropského centra pro střednědobou předpověď. Je to nezávislá mezivládní organizace a přední světové výzkumné centrum zaměřené na numerické předpovědi počasí. Předpovědi ECMWF patří k nejpřesnějším.
Pro představu, jak suchá byla předchozí sezona: zima 2025/2026 byla podle Českého hydrometeorologického ústavu srážkově devátá nejchudší od roku 1961. Nejspravedlivější čtení současných dat zní, že zima 2026/2027 pravděpodobně nebude ani plošně krutá, ani plošně bezzimní. Pro Česko z nich plyne spíš teplejší a vlhčí základ zimy než výrazně sněhová sezona, s několika možnými zimními epizodami, jejichž načasování zatím nikdo spolehlivě neurčí.
Německo čeká mírná, ale mokrá a větrná zima
Z německých dlouhodobých výhledů vychází podobný obrázek zimy 2026/2027. Podle serveru DasWetter to vypadá na extrémně mírnou, velmi mokrou a bouřkovou zimu. Trend míří k takzvané zelené, nepříjemně mírné zimě. Teploty mají být místy až o dva stupně nad normálem a srážky plošně nadprůměrné, což s sebou nese zvýšené riziko povodní a vichřic.
Německé modely se shodují, že po neobvykle teplém startu podzimu se ráz počasí postupně přeskupí. Zásadní otázkou ale zůstává, co udělá dění vysoko nad Arktidou.
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O všem rozhodne polární vortex
Právě polární vír zvaný vortex, tedy rozsáhlý systém větrů ve stratosféře nad severním pólem, je největší neznámou celé sezony. Pokud zůstane silný a stabilní, převládne západní proudění od Atlantiku, které do Evropy žene mírný a vlhký vzduch. Pokud se ale naruší nebo rozpadne, otevře se cesta pro arktický chlad hluboko na jih.
El Niño
Podle německých analýz opírajících se o data americké NOAA je pravděpodobnost velmi silného El Niña přes 90 procent. Silné El Niño zesiluje atmosférické vlnění, které se šíří vzhůru do stratosféry a tam může narušit až rozložit polární vír, a tím uvolnit arktický chlad na jih do středních zeměpisných šířek.
Největší riziko narušení polárního víru, a tím i studených vpádů, hrozí v lednu a únoru 2027 spíš než na začátku zimy letos v prosinci. Spolehlivé závěry o konkrétním průběhu jsou možné až několik týdnů předem, takže i po mírném začátku zimy může přijít výrazné ochlazení.
Británie: bouřlivý start a mrazy asi až v únoru
Podobný scénář sledují i na Britských ostrovech. Nejjasnějším signálem pro Británii je vlhčí a bouřlivější podzim a začátek zimy, nikoli chladnější. Studené období v pozdní zimě je však stále ve hře. Výzkum totiž ukazuje, že ochlazující vliv El Niña na severní Evropu je nejsilnější právě v pozdní zimě, takže studený únor zůstává reálnou možností. Jde ovšem o posun pravděpodobností, ne o pevnou předpověď.
Na nadprůměrných teplotách a většinou nadprůměrných srážkách se přitom shoduje hned několik velkých sezonních modelů, od britského Met Office GloSea přes francouzský Météo-France a evropský ECMWF až po německý DWD a kanadský ECCC.
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Polsko: prosinec jako prodloužený podzim
Ani Polsko nečeká rychlý nástup typicky zimního počasí. Průměrná měsíční teplota má být v celém Polsku nad víceletou normou, ukazuje dlouhodobá prognóza státního hydrometeorologického ústavu IMGW na období od října 2026 do ledna 2027.
Prosinec 2026 má být teplejší než normál, s větší pravděpodobností teplot nad nulou, občasných oblev a spíš bez dlouhotrvajícího silného mrazu. První část zimy tak může připomínat prodloužený podzim. Leden a únor 2027 mají být blíž typickým hodnotám pro tyto měsíce, i když mráz Polsko úplně nemine. Zima se navíc může rozdělit na mrazivější a zasněženější východní polovinu a mírnější západ, přičemž leden 2027 může přinést více sněhu hlavně na východě, ve středu a zčásti na severu země.
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Jaká bude letošní zima?
Napříč Evropou tak modely malují spíš mírnou, vlhkou a místy bouřlivou zimu než sezonu plnou třeskutých mrazů. Sezonní předpovědi však pracují s pravděpodobnostmi na celé měsíce, ne s počasím na konkrétní den. Mírný výhled nevylučuje výrazné studené epizody, sněžení ani ledovku, zvlášť v závěru zimy. Jestli a kdy do Evropy dorazí opravdová zima, se tak rozhodne až během ledna a února, a hodně bude záležet na tom, jak se zachová vír nad severním pólem.