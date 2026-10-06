Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jaká bude zima? Modely počasí se shodují na jednom, ale rozhodne polární vortex

Petra Škraňková
  9:28
Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.

Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely. | foto: Profimedia.cz

Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.
Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.
Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.
Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.
28 fotografií
Rekordně silné El Niño, teploty nad normálem a hodně srážek. Tak se napříč Evropou rýsuje nadcházející zima 2026/2027. Jeden faktor ale může celou předpověď obrátit vzhůru nohama, a meteorologové ho sledují obzvlášť bedlivě. Je jím polární vír ve stratosféře, který by hlavně v lednu a únoru mohl pustit do Evropy arktický chlad.

Sotva se rozjel podzim, dlouhodobé meteorologické modely už kreslí jasnější obrázek zimy. Hlavní hybatelkou nadcházející sezony bude podle meteorologů výjimečně silná epizoda El Niño, tedy oteplení vod v tropickém Pacifiku, jehož vliv sahá až do Evropy.

Výsledkem má být zima teplotně nadprůměrná a bohatá na srážky. Pod tímto společným jmenovatelem se však skrývají regionální rozdíly a hlavně jedna velká neznámá.

Zima v Česku? Spíš zelená než bílá

Pro střední Evropu, Česko nevyjímaje, se rýsuje zima nad teplotním normálem. Primární podklady, o které se dlouhodobé předpovědi opírají, tedy zářijový běh evropského sezonního modelu ECMWF zveřejňovaný přes evropskou klimatickou službu Copernicus i analýza portálu Severe Weather Europe, se pro Evropu shodují na převaze mírného západního proudění a nadprůměrných teplotách. Napříč kontinentem sice modely ukazují nadprůměrné srážky, ale zároveň vysokou pravděpodobnost, (místy 70 až 100 procent), že se teploty udrží v nejteplejší třetině.

Předpověď ECMWF vychází z 51 různých modelových výpočtů a porovnává je s běžnými podmínkami v letech 1993 až 2016. Čím více těchto výpočtů ukazuje v určité oblasti stejnou odchylku od normálu, například vyšší teploty nebo méně srážek, tím výrazněji je daná oblast v mapě označena. Barvy tedy ukazují, jak velká část modelů se shoduje na tom, že počasí bude jiné, než je pro dané období obvyklé.

Výraznější signál pro vydatnější sněžení se v těchto datech týká hlavně jihu Spojených států, ne střední Evropy. Víc srážek v kombinaci s vyššími teplotami totiž automaticky neznamená víc sněhu v nížinách.

Co je ECMWF

ECMWF je zkratka Evropského centra pro střednědobou předpověď. Je to nezávislá mezivládní organizace a přední světové výzkumné centrum zaměřené na numerické předpovědi počasí. Předpovědi ECMWF patří k nejpřesnějším.

Pro představu, jak suchá byla předchozí sezona: zima 2025/2026 byla podle Českého hydrometeorologického ústavu srážkově devátá nejchudší od roku 1961. Nejspravedlivější čtení současných dat zní, že zima 2026/2027 pravděpodobně nebude ani plošně krutá, ani plošně bezzimní. Pro Česko z nich plyne spíš teplejší a vlhčí základ zimy než výrazně sněhová sezona, s několika možnými zimními epizodami, jejichž načasování zatím nikdo spolehlivě neurčí.

Září může být na stanování krásné, ale už to není červenec. Přes den pohoda, v noci zima a ráno rosa.
Mapa Evropy s předpovědí pravděpodobnosti teplot v lednu 2027 nad dlouhodobým průměrem (září 2026)
Mapa Evropy s předpovědí pravděpodobnosti teplot v únoru 2027 nad dlouhodobým průměrem (září 2026)
Skotský náhorní skot pasoucí se před Muzeem Jizerských hor na Jizerce
28 fotografií

Německo čeká mírná, ale mokrá a větrná zima

Z německých dlouhodobých výhledů vychází podobný obrázek zimy 2026/2027. Podle serveru DasWetter to vypadá na extrémně mírnou, velmi mokrou a bouřkovou zimu. Trend míří k takzvané zelené, nepříjemně mírné zimě. Teploty mají být místy až o dva stupně nad normálem a srážky plošně nadprůměrné, což s sebou nese zvýšené riziko povodní a vichřic.

Německé modely se shodují, že po neobvykle teplém startu podzimu se ráz počasí postupně přeskupí. Zásadní otázkou ale zůstává, co udělá dění vysoko nad Arktidou.

V evropských řekách bylo nejméně vody za posledních 30 let, varuje Copernicus

O všem rozhodne polární vortex

Právě polární vír zvaný vortex, tedy rozsáhlý systém větrů ve stratosféře nad severním pólem, je největší neznámou celé sezony. Pokud zůstane silný a stabilní, převládne západní proudění od Atlantiku, které do Evropy žene mírný a vlhký vzduch. Pokud se ale naruší nebo rozpadne, otevře se cesta pro arktický chlad hluboko na jih.

El Niño

Podle německých analýz opírajících se o data americké NOAA je pravděpodobnost velmi silného El Niña přes 90 procent. Silné El Niño zesiluje atmosférické vlnění, které se šíří vzhůru do stratosféry a tam může narušit až rozložit polární vír, a tím uvolnit arktický chlad na jih do středních zeměpisných šířek.

Největší riziko narušení polárního víru, a tím i studených vpádů, hrozí v lednu a únoru 2027 spíš než na začátku zimy letos v prosinci. Spolehlivé závěry o konkrétním průběhu jsou možné až několik týdnů předem, takže i po mírném začátku zimy může přijít výrazné ochlazení.

Británie: bouřlivý start a mrazy asi až v únoru

Podobný scénář sledují i na Britských ostrovech. Nejjasnějším signálem pro Británii je vlhčí a bouřlivější podzim a začátek zimy, nikoli chladnější. Studené období v pozdní zimě je však stále ve hře. Výzkum totiž ukazuje, že ochlazující vliv El Niña na severní Evropu je nejsilnější právě v pozdní zimě, takže studený únor zůstává reálnou možností. Jde ovšem o posun pravděpodobností, ne o pevnou předpověď.

Na nadprůměrných teplotách a většinou nadprůměrných srážkách se přitom shoduje hned několik velkých sezonních modelů, od britského Met Office GloSea přes francouzský Météo-France a evropský ECMWF až po německý DWD a kanadský ECCC.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Polsko: prosinec jako prodloužený podzim

Ani Polsko nečeká rychlý nástup typicky zimního počasí. Průměrná měsíční teplota má být v celém Polsku nad víceletou normou, ukazuje dlouhodobá prognóza státního hydrometeorologického ústavu IMGW na období od října 2026 do ledna 2027.

Prosinec 2026 má být teplejší než normál, s větší pravděpodobností teplot nad nulou, občasných oblev a spíš bez dlouhotrvajícího silného mrazu. První část zimy tak může připomínat prodloužený podzim. Leden a únor 2027 mají být blíž typickým hodnotám pro tyto měsíce, i když mráz Polsko úplně nemine. Zima se navíc může rozdělit na mrazivější a zasněženější východní polovinu a mírnější západ, přičemž leden 2027 může přinést více sněhu hlavně na východě, ve středu a zčásti na severu země.

Lidé vybíhali z kanceláří a jásali jako děti. V metropoli Nového Zélandu napadl sníh po 15 letech

Jaká bude letošní zima?

Napříč Evropou tak modely malují spíš mírnou, vlhkou a místy bouřlivou zimu než sezonu plnou třeskutých mrazů. Sezonní předpovědi však pracují s pravděpodobnostmi na celé měsíce, ne s počasím na konkrétní den. Mírný výhled nevylučuje výrazné studené epizody, sněžení ani ledovku, zvlášť v závěru zimy. Jestli a kdy do Evropy dorazí opravdová zima, se tak rozhodne až během ledna a února, a hodně bude záležet na tom, jak se zachová vír nad severním pólem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Jaká bude zima? Modely počasí se shodují na jednom, ale rozhodne polární vortex

Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.

Rekordně silné El Niño, teploty nad normálem a hodně srážek. Tak se napříč Evropou rýsuje nadcházející zima 2026/2027. Jeden faktor ale může celou předpověď obrátit vzhůru nohama, a...

6. října 2026  9:28

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

ilustrační snímek

Růst cen v září v meziročním porovnání zrychlil. Podle předběžného odhadu statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta, především kvůli zdražování energií, služeb a alkoholických nápojů.

6. října 2026  9:27

Vlak najel do nastraženého kamení, případy na stejném místě se množí

Vlak najel do nastraženého kamení. (23. září 2026)

V České Lípě najel v pondělí večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Provoz na trati do Nového Boru několik hodin stál. Ve vlaku cestovalo zhruba dvacet lidí, nikdo se nezranil. Incident je...

6. října 2026  9:21

Exprezident Zeman vystoupí na semináři SPD o vlastenectví i kolaboraci

Přímý přenos
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Bývalý prezident a ještě před tím premiér Miloš Zeman se v úterý dopoledne vrátí do Poslanecké sněmovny. Má vystoupit jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české...

6. října 2026  5:41,  aktualizováno  9:21

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

ilustrační snímek

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla v úterý kancelář prezidentky Ilijany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno...

6. října 2026  9:14,  aktualizováno  9:20

Přes 150 ran nožem. Soud řeší případ brutální vraždy na ubytovně

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí...

6. října 2026  8:41,  aktualizováno  9:19

Byl obraz Zrzavého falzum? Winklerův fond se raději stáhl z burzy

Libor Winkler, podnikatel, investor, filantrop a majitel domu U Červené lišky....

Investiční fond do umění Pro Arte se tvářil jako butiková investice pro zkušené investory s velkými majetky. Obchodoval se na Pražské burze a točily se v něm obrazy předních českých umělců za desítky...

6. října 2026  9:13

Ukrajina vyslala na moskevský region stovky dronů, tvrdí Rusové

ilustrační snímek

Nejméně dva mrtvé si vyžádaly ukrajinské útoky na moskevský region v noci na úterý. Vyplývá to z informací gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova. Podle starosty ruského hlavního města...

6. října 2026  6:49,  aktualizováno  9:12

Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev

Ukrajina poprvé sestřelila dron Geran-5 automatizovaným kulometem

Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), uvedl mluvčí ukrajinského letectva...

6. října 2026  9:12

Komunální volby 2026: kdo kandiduje na primátora v krajských městech

Kandidáti na primátora 2026

Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr kandidátních listin mají Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1...

6. října 2026  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Radnice ve Špindlerově Mlýně chce nechat prověřit náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů....

6. října 2026  9:02

KOMENTÁŘ: Divadlo, fotbal, nebo Angelika? Kdo je víc a kdo smí volit

Premium
33. ročník divadelních cen Thálie skončil. Na fotografii je Štefan Margita,...

Kdo usedl na sváteční trůn? Ani umění, ani sport. Jak slavnostní udílení divadelních cen Thálie, tak fotbalové utkání Česka se Španělskem sice mělo své vítěze i své poražené, ale u televizního...

6. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.