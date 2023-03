Počasí se nechová, jak by mělo, sněhu v březnu jsme odvykli, míní meteorolog

Ochlazení a sněžení se očekávalo od minulého týdne, proč k tak radikálnímu propadu teplot ale došlo?

Minulý týden byl absolutně mimo normál, teplotně jsme byli někde na konci dubna. To, co se nyní stává, není v tomto období nic mimořádného. Naopak bych řekl, že je to normálnější než dvacet stupňů. Asi jsme si odvykli, tohle není žádná senzace, to se na konci března stává. Ostatně termín aprílové počasí taky znáte a ještě apríl ani nemáme.

Můžeme podobné počasí očekávat i v dalších dnech tohoto týdne?

Úplně ne, počínaje zítřkem se zase začne oteplovat. Ale koncem týdne a začátkem příštího se opět ochladí. Může se stát, že zase bude sněžit i v nižších polohách. Srážek bude pravděpodobně o něco méně, ale zima bude podobná.

Jde o absolutní výjimku, nebo jsme i v minulosti mohli být v tomto období svědky, že jeden týden bylo osmnáct dvacet stupňů, a ve druhém sněžilo?

Určitě, rekordy jsou i z jiných let. Co si pamatuji, bylo i přes dvacet stupňů, anomálie to není. Ale protože je velké teplo, nemůžeme počítat, že by to už vydrželo napořád. V březnu je ještě spousta studeného vzduchu nad severní polokoulí a když se vám tlakové útvary poskládají, tak jsou schopné sem poslat studený vzduch ze severu. Naopak když se poskládají vhodně na druhé straně, tak jsou schopné poslat relativně teplo od jihu. Stává se to, i když to není úplně obvyklé. Normálnější je to, co zažíváme dneska.

Planeta se otepluje a i k nám tlakové útvary posílají častěji teplejší vzduch. Nemůže se do budoucna stát, že by tak vysoké teploty byly pravidlem než jen ojedinělostí?

Jak vidíte, tak už se to stává. Ale nejsem klimatolog, předpovídám počasí na týden dopředu, tohle vám přesně neřeknu. Nicméně se mluví o tom, že v rámci globální změny se budou střídat extrémy počasí. A je rozkolísanější, vždyť jsme měli měsíc teplo, začalo před Vánoci a skončilo v půlce ledna. Teplo bylo abnormální, tím pádem se pak zima projevuje i v jarních měsících. Roční období nemají klasický chod jako dřív, počasí se nechová podle toho, jak by mělo. Je více odchylek.

Jak velkou zátěž tyto teplotní extrémy pro tělo znamenají?

Mně to třeba nevadí, ale lidem to může způsobovat obtíže. Ale některým lidem ráno vadí i to, že mrzne.

I v úterý jsme byli svědky hromadné nehody na dálnici D1 na Vysočině. Proč při každém zhoršení počasí je právě úsek na Vysočině rizikovým, čím je to způsobené?

Je otázka, jestli je to tam nejhorší. Když se dívám, tak sněžilo i jinde. Na Vysočině je problém, že tam vede naše nejfrekventovanější dálnice. Jinde na Vysočině větší problémy než kdekoliv jinde nejsou. Problém D1 je, a to říkají i dopravní experti, že je dlouhodobě přetížená. A když máte větší dopravu, je větší pravděpodobnost, že se tam něco stane. To je naprosto logické.