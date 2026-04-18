Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z požáru haly v Pardubicích

Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek. Policie v kauze dosud zadržela deset lidí, kromě Česka a Slovenska také v Polsku a Bulharsku. V případu už poslal pardubický soud do vazby pět lidí.
Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března. Způsobil škody asi za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Američanka zadržená v souvislosti s požárem v Pardubicích byla předána do Česka
Vazební jednání o pardubického soudu by se mělo konat od 17:00, uvedl soudce Karel Gobernac. Doplnil, že návrh vrchního státního zastupitelství pardubický soud dostal v sobotu dopoledne. Američanka byla do Česka předána na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Požár, který podle policistů zadržení způsobili, zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Škoda se odhaduje na několik set milionů korun, firma výši zatím neupřesnila. V napadených objektech bylo podle dřívějšího vyjádření LPP Holdingu zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje.
Policisté podle dostupných informací zadrželi pět podezřelých v Česku, jednoho člověka na Slovensku, tři zadržení jsou v Polsku a jeden v Bulharsku.
Psal pro feministický magazín, odsuzoval Izrael. Kdo je obviněný ze žhářského útoku
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle informací iDNES.cz pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
20. března 2026