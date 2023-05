Hanba českého soudnictví, hodnotí Romové propuštění vítkovských žhářů

Václav Cojocaru a Ivo Müller si odpykali za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu 12 let, za sebou tak mají dvě třetiny trestu. Šumperský soud jejich žádosti o podmínečném propuštění ve čtvrtek vyhověl. Zbylí dva odsouzení si dvě třetiny trestu dosud neodpykali.

„Ve světle závažnosti tohoto trestného činu se podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody o sedm let dříve jeví jako nepřiměřené, byť finální rozhodnutí samozřejmě náleží soudu,“ uvedla zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Dodala, že propuštění pachatelů by bylo pro poškozenou rodinu náročným momentem i po dvaceti letech, natož pokud byl trest o sedm let zkrácen.

Zmocněnkyně se chce také více informovat o tom, zda byly dostatečně zohledněny zájmy poškozené a zda se státní zástupce proti rozhodnutí o podmíněném propuštění plánuje odvolat. Zároveň kritizovala, že se poškozená rodina o verdiktu dozvěděla až z médií. „Tento nešťastný případ ukazuje na potřebnost systémových změn na straně ochrany práv obětí trestných činů,“ napsala Laurenčíková.

„Dehonestace civilizované společnosti“

Zmocněnkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Fuková v reakci na zprávu o podmíněném propuštění dvojice žhářů uvedla, že je lidsky a morálně v šoku. „Rozhodnutí respektuji, ale neumím si představit, jak se v tuto chvíli musí cítit Natálka a její rodina. Pokusím se najít vhodnou formu podpory rodiny,“ sdělila Fuková serveru Romea.cz.

Podle Jana Duždy, romského koordinátora na pražském magistrátu, je případ hanbou českého soudnictví. „Nelze postupovat tímto způsobem, jelikož to vypovídá pouze o tom, že pokus o vraždu či vražda samotná bude člověka stát cca 12 let odnětí svobody. To je výsměch a dehonestace všeho, co civilizovaná společnost v 21. století symbolizuje,“ kritizoval.

Nad rozhodnutím šumperského soudu se pozastavil i občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Tomáš Ščuka. Podle něj nepochopitelné rozhodnutí vrhá do společnosti nedůvěru ve spravedlnost. „Jde-li o majetkové trestné činy, tam neodpustíme ani rok. Zato u trestného činu pokusu o vraždu a poškozování cizí věci odpustíme rovnou osm let,“ řekl Ščuka webu Romea.cz, na kterém reagoval i novinář Patrik Banga. „Natálka si ponese následky celý život, oni si neodseděli ani celý udělený trest,“ komentoval.

Na dům obývaný početnou romskou rodinou zaútočili v noci na 19. dubna 2009 čtyři mladíci. Do oken hodili zápalné láhve. Dům začal okamžitě hořet. Tři lidé se zranili, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá Natálie. Byla popálená na 80 procentech těla a přišla o tři prsty na rukou. Její matka Anna Siváková v reakci na propuštění řekla, že je v šoku a chce se jí brečet, Natálie má strach. Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním severomoravským neonacistům, kteří propadli neonacistické ideologii.

Cojocaru a Müller byli ke dvacetiletým trestům pravomocně odsouzeni Vrchní soudem v Olomouci v březnu 2011. Spolu s nimi byli odsouzeni David Vaculík a Jaromír Lukeš, kteří dostali trest 22 let vězení.