Byla ještě noc, zhruba před čtvrtou ráno, kdy minimálně trojice maskovaných mužů s kanystry v rukou vnikla do výrobního areálu na okraji Pardubic. Výrobní halu tam má česká zbrojovka LPP Holding a spolu s izraelskou firmou Elbit tam plánovala vyrábět drony.
Tajná skupina, která si říká The Earthquake Faction, rozlila v místnostech zbrojovky benzin a budovy zapálila. Vše si natočila. Video ze založení požáru pak do redakce iDNES.cz přišlo e-mailem.
Případ, který vyšetřují nejelitnější policisté a Bezpečnostní informační služba a klasifikují ho jako terorismus, okamžitě zaktivoval Bezpečnostní radu státu. Jde o největší sabotážní akci v Česku od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.
„Může jít o smyšlený důvod a v pozadí útoku být někdo jiný, kdo chce, aby to vypadalo jako msta Izraeli.“