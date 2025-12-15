Ptejte se prezidenta. Pavel po jmenování vlády odpoví na dotazy veřejnosti

Prezident Petr Pavel bude v pondělí večer opět odpovídat na dotazy veřejnosti. V minulosti v pořadu Zeptejte se prezidenta komentoval například kampaně stran před sněmovními volbami či vývoj války na Ukrajině. Pořad bude Pavel vysílat živě na svém Facebooku od 18:00.
Prezident Pavel v pondělí jmenoval vládu Andreje Babiše a ve svém projevu zdůraznil důležitost členství České republiky v NATO a EU. Prohlásil také, že bude dohlížet na nezávislost veřejnoprávních médií i demokratických institucí.

Naposledy odpovídal Pavel na dotazy veřejnosti v srpnu. Kromě vývoje volebních kampaní nastínil i svůj postup po sněmovních volbách. Už tehdy mluvil o několika kritériích pro nastávající vládu, jedno z nich bylo naše setrvání v NATO a EU.

Pondělní vysílání bude v rámci pořadu Zeptejte se prezidenta už páté. Otázky mohou lidé posílat prostřednictvím online formuláře.

V předešlých dílech Pavel odpovídal nejen na otázky ohledně české politiky, války na Ukrajině či mezinárodních vztahů, ale také na odlehčenější dotazy. Diváci se tak mohli dozvědět, zda má prezident rád svíčkovou, nebo jaká je jeho oblíbená česká komedie.

