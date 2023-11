Michaela se měla stát chemičkou. Ale v armádě jí učarovalo dělostřelectvo

Co vás přivedlo do armády?

V posledním ročníku studia na gymnáziu jsem vybírala vysokou školu a úplnou náhodou mě zaujala Univerzita obrany v Brně. Vzhledem k tomu, že už od základní školy mě bavila chemie a Univerzita obrany nabízela obor Vojenská chemie, začala jsem se o tuto školu zajímat více. Věděla jsem, že chci v životě dělat něco zajímavého, což vstup do armády pro ženu určitě je. Nechtěla jsem sedět v kanceláři u počítače, ale dělat práci, která nebude jednotvárná.

V dnešní době je v armádě hodně žen, i na vysokých místech, a na některé pozice se hodí mnohem více než muži.