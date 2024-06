„Cítila jsem se na nic.“ Čemu čelí ženy, které se po rodičovské vrací do práce?

Veronice F. se dcera narodila v pozdějším věku, před mateřskou tak stihla udělat poměrně dobrou kariéru jako personální manažerka. „Jako starší maminka jsem neměla pocit, že mi něco utíká, byla jsem ráda za malý zázrak,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz. Už před návratem do práce ale věděla, že na manažerskou pozici zpět nechce.

I muži by měli mít možnost říct si o zkrácený úvazek, aby se v péči o děti podělili s partnerkou a ta se tak mohla zapojit do práce Nicole Jelínková HR specialistka

Ještě před domluveným nástupem na poloviční úvazek firma potřebovala zahájit práci na nových projektech, a tak pod vedením nové šéfky začala pracovat na dohodu. Tento „oťukávací“ typ smluvního vztahu se později ukázal jako „štěstí v neštěstí“.

„Spolupráce s manažerkou nefungovala a zhoršovalo se to. Požádala jsem o schůzku a její pohled na věc. Větu, kterou zpětnou vazbu začala: ‚Očekávala jsem od vás více pokory ke mně jako k vaší přímé nadřízené‘ si budu asi ještě dlouho pamatovat,“ přibližuje Veronika.

Vzhledem k tomu, že nepodepsala novou smlouvu na zkrácený úvazek, mohla z firmy odejít s odstupným za plný úvazek z manažerského platu. Nakonec nastoupila do jiné společnosti na dohodu o provedení práce, manžel totiž domů z práce chodí pozdě a nechce, aby byla dcera ve školce do pozdního odpoledne.

„Nezvládly bychom to v takové pohodě, kdyby manžel zcela neplatil chod domácnosti. Příspěvek od státu náklady na dítě a nepracující matku nepokryje. Na druhou stranu si kladu otázku, zda toto lze od státu plně očekávat,“ přemítá žena.

Cítila jsem se na nic

Velmi specifické zkušenosti mají s návratem ženy, které založily nebo s někým vedou vlastní firmu. Mají sice více svobody a flexibility, málokteré se ale podaří dostat se ke své práci hladce. To je i případ Ivety V., které se s přítelem podařil společný byznys v oblasti krátkodobého ubytování.

Díky tomu se z ní stala vysoce postavená manažerka firmy. Poté se jim v krátkém sledu narodily dvě děti, Iveta se chtěla do práce vrátit brzy, po čtyřech letech doma s dětmi ale cítila, že to není na plnohodnotný návrat.

„Upřímně, cítila jsem se na nic. Nebyla jsem vlastně úplně specializovaná, jako jsou třeba účetní nebo programátorky, bála jsem se, že jsem na mateřské ztratila schopnost komunikovat s lidmi takovým tím pracovním způsobem,“ říká pro iDNES.cz Iveta. Po narození dětí se tedy do své manažerské role nevrátila, zkusila si najít práci jako asistentka v cizí firmě, aby si podle svých slov nejdříve zvedla sebevědomí.

„O peníze mi vůbec nešlo. Byla to skvělá zkušenost, nakonec se o mě manažeři prali,“ přibližuje s odstupem Iveta.



Iveta se s partnerem rozešla a v původní firmě již nepracuje. Založila ale vlastní online byznys a opět je v něm jednatelkou. „Je to sice hodně starostí, ale už bych tu svobodu za nic neměnila,“ dodává Iveta.

V šedé zóně jsou u návratu do práce osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kadeřnice, kuchařky nebo třeba ajťačky. Pokud se na mateřské rozhodnou živnost opět obnovit, přichází mimo jiné o proplacení sociálního pojištění. To byl také případ Heleny, která pracuje v IT firmě jako UX designérka.

„Chtěla jsem se postupně vrátit, zařídila jsem si tak obnovení živnosti. Nedošlo mi, že mi tím zaniká nárok na proplacení sociálního pojištění od státu a bohužel mě na to nikdo neupozornil,“ říká Helena, která má s manželem roční dítě. Ze začátku pracovala pouze několik hodin týdně a vydělala několik tisíc měsíčně. Po půl roce ale měla nepříjemný telefonát.

„Volali mi z České správy sociálního zabezpečení a vysvětlili, že dlužím státu třicet tisíc. To mě dostalo, bylo to totiž takřka přesně tolik, kolik jsem si za půl roku práce vydělala. Kdybych nepracovala, vyjde to nastejno,“ popisuje Helena.

S případným dalším dítětem by už do práce na OSVČ nešla, zkusí si prý vyjednat zkrácený úvazek, popřípadě práci na dohodu. „Nejhorší mi přišla nulová informovanost. Ženy, které jsou v takové situaci poprvé a jejich firma jim informace nedá, nemusí hned vše vědět,“ stěžuje si Helena.

Může jít muž z práce dřív?

Nicole Jelínková pracuje v energetické firmě, kde má na starosti mimo jiné vzdělávací programy nebo nástup nových zaměstnanců. Situaci by podle ní rozhodně zlepšilo, kdyby zaměstnavatelé nabízeli zkrácené a flexibilní úvazky, a to jak přednostně svým zaměstnankyním, tak i externě.

„Kromě toho, aby se ženy měla kam vrátit nebo kam přihlásit do výběrového řízení, vnímám taky důležitou podporu v začátcích, ať už vzdělávání nebo orientace ve firmě, novinkách a trendech. Ideální je také poskytnout podporu v péči o dítě, nejjednodušší možností je například kancelář s dětským koutkem,“ jmenuje Nicole.

Vyšší level je pak dětská skupina přímo ve firmě, firemní školka nebo různé finanční benefity, které by pokryly náklady na vzdělávací instituce. „Osobně si myslím, že je také potřeba ze strany jak žen, tak zaměstnavatelů ohlídat, aby zkrácený úvazek byl skutečně zkrácený, tedy nejen finančně, ale hlavně množstvím práce,“ doplňuje Nicole.

Důležitá je podle ní také podpora mužů – tatínků ve firmách, například ve formě rozšířené otcovské dovolené, nebo vymýcení tabu, že jde kolega dříve z práce, protože třeba doprovází dítě na sportovní trénink nebo ho vyzvedává ze školy. „I muži by měli mít možnost říct si o zkrácený úvazek, aby se v péči o děti podělili s partnerkou a ta se tak mohla zapojit do práce,“ myslí si Nicole.

Zkrácené úvazky chybí

Právě zkrácených úvazků je v Česku nedostatek. Podle dat OECD z roku 2022 byly české ženy páté nejméně zaměstnané na částečný úvazek ze všech zemí EU. Hůře jsou na tom ženy už jen v Polsku, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.

Překážkou může být českým ženám i společenské nastavení. Podle výzkumu organizace RILSA s názvem „Současná česká rodina 2020–2022“ se více než polovina rodičů (konkrétně 56 procent), domnívá, že by matka dvouletého dítěte žijící s jeho otcem neměla vůbec pracovat. Zbývajících 44 procent uvedlo, že by se přiklánělo k zapojení matek na trhu práce formou částečného úvazku.

Na chybějící zkrácené úvazky zareagovalo v loňském roce i ministerstvo práce a sociálních věcí a umožnilo zaměstnavatelům, kteří zaměstnají pracovníky na zkrácený úvazek, čerpat 5procentní slevu na pojistném.

„Jen za první rok fungování tuto možnost využilo 25 789 zaměstnavatelů pro 123 644 zaměstnanců. Díky zavedení slevy na pojistném vzniklo navíc přes 22 tisíc nových pracovních úvazků,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta. Dodal, že 38,69 procenta takových zaměstnanců tvořili lidé, kteří zároveň pečují o dítě mladší 10 let.

Ministerstvo plánuje ve změnách pokračovat. Od ledna 2025 by mohla začít platit „flexinovela“ zákoníku práce. Nově by zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, měli mít možnost vykonávat u stejného zaměstnavatele, u kterého pracovali před příchodem potomka, stejnou práci brigádně na dohodu o provedení činnosti (DPČ) nebo na dohodu o provedení práce (DPP).

„Plánované změny pomohou trhu práce. Zaměstnanci, kteří budou chtít, budou moci pokračovat ve své práci i v průběhu rodičovské dovolené. Aniž by při tom ztratili výhody, které z ní plynou. Zůstanou v kontaktu s oborem, budou mít možnost si přivydělat a také se dále vzdělávat. Předpokládám, že se to pozitivně projeví i po jejich plném návratu do zaměstnání,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.