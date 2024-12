Manažerka, hasička i matematička. Jaké jsou ženy v neobvyklých profesích?

8:00

Netradiční profese pro ženu? V dnešní době už by to neměla být žádná. Přesto jsou zaměstnání, ve kterých je žen zatím málo nebo jsou pro ně považované za netradiční. Ať už jsou to manažerky nadnárodních firem, instruktorky sebeobrany, hasičky nebo matematičky, mnoho žen každý den dokazuje, že jejich místo je všude, kde být chtějí.