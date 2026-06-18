Wellness jen pro ženy? Jde o nahotu a komfort, odmítl úřad stížnost muže

Stačilo pět hodin v týdnu a byl z toho podnět k ombudsmanovi. Zdeněk R. chtěl ve středu večer do wellness centra v Mladé Boleslavi. Narazil ale na ceduli, že od 17 do 22 hodin mají muži vstup zakázán.
Dotčený zákazník to nenechal jen tak a poslal stížnost ombudsmanovi. Podle něj jde o nepřípustné vylučování lidí z veřejných služeb jen na základě pohlaví. Své vyjádření k incidentu poslal také redakci iDNES.cz: „Domnívám se, že jde o významné téma přesahující konkrétní případ,“ vysvětluje.
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Kancelář veřejného ochránce práv však po prozkoumání případu stížnost smetla ze stolu. O diskriminaci podle úředníků nejde.
Nahota, komfort a poptávka
Úřad argumentuje tím, že saunování a wellness procedury probíhají v úplné nebo částečné nahotě. V takovém prostředí je podle odboru rovného zacházení přirozené oddělovat muže a ženy, podobně jako je tomu u šaten nebo toalet.
Bazén navíc podle ombudsmana pouze reagoval na poptávku samotných zákaznic, které si chtěly odpočinout bez přítomnosti mužů. „Opatření splnilo svůj účel a zákaznice si vyhrazený prostor pochvalovaly jako komfortní,“ stojí ve stanovisku s tím, že muži mají k dispozici zbylé dny v týdnu.
Zdeněk R. se s takovým vysvětlením nespokojil a vnímá verdikt jako krok zpět. „Stanovisko podle mého názoru otevírá otázku, zda lze v moderní společnosti vylučovat osoby z veřejně nabízených služeb pouze na základě pohlaví,“ reagoval stěžovatel.
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Pokud by stěžovatel chtěl prosadit „pánské středy“, ombudsman mu doporučil, ať se zkusí domluvit přímo s vedením boleslavského bazénu. V případě, že by chtěl dál bojovat právní cestou, nezbývá mu než podat podnět k České obchodní inspekci.