Vyrůstala v rodině věřících katolíků, rozhodnutí stát se řádovou sestrou ale přišlo postupně. Po válce si udělala dvouletou rodinnou školu a v roce 1948 odešla do penzionátu voršilek v Kutné Hoře, kde se ve svém rozhodnutí utvrdila.
V roce 1950 pobývala ve slovenských Batizovcích, kde se se sestrami připravovala na složení řádových slibů. Bylo jí 20 let, když tam 29. srpna 1950 přišli příslušníci Státní bezpečnosti s rozkazem, že spolu s dalšími bude vyvezena do jednoho z takzvaných soustřeďovacích klášterů.
„Řeholnice byly pod stálým dozorem státních zmocněnců, obtěžovány manipulací, nátlakem na vystoupení z řádu, a kontakt se světem měly omezen podobně jako v trestních zařízeních.“