„Ano, budu kandidovat na předsedu TOP 09. Získal jsem od voličů silný mandát, obhájil pozici lídra ve svém kraji a nyní jsem připraven napnout síly pro TOP 09,“ uvedl 13. října pro iDNES.cz Havel, který byl lídrem koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji. A po pár hodinách to potvrdil ještě na síti X.
|
TOP 09 musí být schopná kandidovat sama, říká adept na nového šéfa Havel
„Chci, aby zazníval i jiný hlas, než jen to, co teď slýcháváme ze všech stran a od všech subjektů budoucí opozice ohledně budování a posilování značek. Budu s tím asi pro někoho otravnej, ale považuji to za důležité. Českou demokracii neudrží izolované loga, ale spolupráce a vzájemná důvěra těch, kteří sdílejí stejné hodnoty,“ uvedl čtyři dny před volebním sněmem TOP 09 Ženíšek.
„Kandiduji proto, že chci, aby TOP 09 byla hybnou silou takového spojení – sebevědomou, otevřenou a připravenou vést dialog, ne jen soutěžit o procenta. Čekají nás těžké roky. Je čas přestat mluvit o minulosti a začít znovu budovat sílu, která bude stát proti populismu, cynismu a autoritářství. Chci být u toho,“ sdělil iDNES.cz Ženíšek.
Na dotaz, zda tím myslí i třeba integraci s ODS nebo s KDU-ČSL, opáčil: „Posilováním vlastních značek se posouváme do minulosti a k vítězství to stačit nemůže.“
|
Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Chci se věnovat dceři, říká
Proti Havlovi se nepostaví ani poslanec Jiří Pospíšil. V rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, co naznačoval už dříve, že si nedokáže představit, jak by skloubil funkci lídra parlamentní strany s péčí o svou malou dceru Medu. I on se bude chtít stát pouze místopředsedou.