Test určí zásobu vajíček v těle ženy. Lékaři chtějí, ať ho pojišťovny hradí

„Desítky tisíc žen potřebují zjistit svoji ovariální rezervu, tedy kolik mají vajíček. Existují krevní testy, které hradí zdravotní pojišťovny, ale jsou komplikované. Žena například musí přijít na odběr pouze v období menstruace. Šanci na vyšetření máme tedy jen několik dní v měsíci a výsledek nemusí být přesný. Testy navíc nelze provést, pokud žena užívá hormonální antikoncepci,“ vysvětluje Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Lékaři proto usilují, aby zdravotní pojišťovny začaly proplácet přesnější AMH test, který lze provést kdykoliv, nejen během ženiny menstruace. Ženy za něj nyní platí až 800 korun.

„Měření ovariální rezervy provádíme nejčastěji u žen, které si přejí otěhotnět, ale z nějakého důvodu se jim to přirozenou cestou nedaří. Je to základní údaj, který potřebujeme k léčbě neplodnosti znát,“ vysvětluje Pavel Otevřel, vedoucí lékař reprodukční kliniky Reprofit.

Test využijí i ženy po zákroku či chemoterapii

Počet vajíček u žen lékaři potřebují znát i z dalších důvodů. Jedním z nich jsou gynekologické operace vaječníků. Specialisté změří stav pacientčiny ovariální rezervy před operací i po ní a na základě výsledků jsou pak schopni zhodnotit, zda byla její schopnost stát se matkou vlivem operace narušena.

„Úhradu měření ovariální rezervy pomocí AMH testů podporují také onkologové. Jejich pacientky si často nechávají změřit ovariální rezervu před zahájením léčby. Podobně jako u chirurgických zákroků je i v tomto případě AMH měření mnohem lepší volbou než starší metody,“ popisuje Machač.

Měření ovariální rezervy pomocí AMH je standardně hrazeno ve většině západních zemí a proplácí ji také pojišťovny v sousedním Slovensku. Na zjištění počtu svých vajíček by ženy měly mít podle specialistů na reprodukci nárok nejméně čtyřikrát za život v odstupu alespoň jednoho roku.

Žena se rodí s předem danou zásobou vajíček. Výchozí počet je dán geneticky. Běžně se ženě, která již menstruuje, každý měsíc připraví několik desítek vajíček, jedno z nich dozraje a uvolní se, ostatní pak nenávratně zaniknou. Jakmile je jejich zásoba vyčerpána, žena přechází do menopauzy, nemenstruuje a přestává být plodná. U některých pacientek dochází k tzv. předčasnému ovariálnímu stárnutí a do menopauzy vstupují už před 40. rokem věku.

„Tyto ženy se s nižším počtem vajíček již narodily, ale neví o tom. Odhalí to až speciální testy z krve. U některých pacientek se může nedostatek vajíček projevovat zkracujícím se intervalem mezi menstruacemi, který by měl standardně trvat 21 až 30 dnů,“ říká Otevřel.

Předčasné ovariální stárnutí neznamená, že by žena nemohla mít v budoucnu děti. Je ale důležité, aby svůj stav znala a přizpůsobila mu plánování rodiny. „V případě, že se na mateřství zatím necítí, ale do budoucna by děti chtěla, může si nechat svá vajíčka odebrat a zamrazit,“ uzavírá Otevřel.