Jídlo či infekce ji mohou zabít. Matka vážně nemocné dcery vyhrála nad úřady

Ivana Lesková
  19:19
Když se Zuzaně Blažkové narodila před pěti lety dcera, netušila, že ji čeká martyrium spojené se vzácnou nemocí dítěte a také boj s úřady. Tři a půl roku marně žádala příspěvek na péči pro dceru. Odmítala se vzdát, obrátila se i na soud a nakonec uspěla. Stát jí loni zpětně vyplatil peníze, které měla dostávat od roku dítěte. A teď poslal i odškodné za útrapy. „Chtěla jsem spravedlnost,“ říká žena z Prahy.
Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z...

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z Prahy slouží jako chata a zároveň jako zdroj příjmů z pronájmu. Menší děti tam mohou spát společně s rodiči v téměř tři metry široké posteli, bavit se na klouzačce nebo v bunkru. | foto: Denisa Pohl

Zuzana Blažková, pro jejíž nemocnou dceru je nebezpečná jakákoli infekce,...
Manželé Zuzana a Michal Blažkovi se svou pětiletou dcerou žijí v Praze, ale...
Manželé Zuzana a Michal Blažkovi se svou pětiletou dcerou žijí v Praze, ale...
Manželé Zuzana a Michal Blažkovi se svou pětiletou dcerou žijí v Praze, ale...
6 fotografií

V Česku pobírá příspěvek na péči přes 374 tisíc lidí, z toho více než dvě třetiny senioři a 34 tisíc dětí do 18 let. O peníze mohou žádat rodiče dětí, jejichž nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje jejich schopnost zvládat základní životní potřeby, trvá nebo pravděpodobně bude trvat déle než rok.

Ne každý ale peníze získá. Podmínkou je, že posudkový lékař uzná splnění nejméně tří z devíti kritérií, která zahrnují mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví či osobní aktivity. A tady byl kámen úrazu, dceři Blažkových posudkoví lékaři opakovaně uznávali jen dvě kritéria, což nestačí.

Už netrpí bolestí. Nejvzácnějším darem pro Martínka je naděje na lepší život

Životu nebezpečné bílkoviny

Rodiče po narození dcery věřili, že je zdravá. Novorozenecký screening ale brzy ukázal, že má velmi vzácnou a životu nebezpečnou poruchu metabolismu – leucinózu. Jde o nevyléčitelné dědičné onemocnění, kdy organismus neumí zpracovat některé složky bílkovin z jídla. Tyto látky se pak hromadí v krvi i mozku a působí tam jako jed.

„Byl to pro nás šok. Já, manžel ani naší blízcí jsme o nemoci dřív neslyšeli. V Česku ji má podle lékařů jen 17 lidí. Pochopili jsme, že náš život bude úplně jiný než život rodin se zdravými dětmi,“ vzpomíná máma dívky, která potřebuje stálou péči a přísnou speciální dietu s minimem bílkovin.

Nesmí jíst maso, mléčné výrobky, vejce, obiloviny ani luštěniny. Z běžného jídla může jen ovoce, zeleninu, brambory a batáty. „Vše, co jí, musíme plánovat, vážit, počítat. Je to náročné a čas i drahé. Třeba 500 gramů nízkobílkovinných špaget stojí 150 korun,“ líčí Zuzana Blažková.

Nesmí hladovět ani se nakazit

Její dcera nesmí jíst moc, ale nesmí ani hladovět, natož se nakazit jakoukoli infekcí, protože v takovém případě začne její tělo rozkládat vlastní svaly a hrozí vnitřní otrava.

Jelikož cílená léčba nemoci neexistuje a stav dívky se do konce života nezmění, před čtyřmi lety požádala její matka Úřad práce o příspěvek na péči. Posudkový lékař ale žádost zamítl. A po něm i další úředníci, ke kterým se žena odvolala.

Maminka malých dvojčat už měsíce „spí“. Rodina doufá, že ji probudí láskou a péčí

Uznali problémy se stravou a péčí o zdraví. Ale tvrdili, že dívka je příliš malá na osobní aktivity a kvůli nízkému věku je stejně závislá na rodičích.

„Marně jsem vysvětlovala, že dcera má kvůli nemoci velmi omezené aktivity. Nemůžeme na návštěvy ke kamarádkám, do kroužků, na plavání, cvičení, nemohly ji hlídat babičky. Přichází o to, co zažívají jiné děti v tomto věku. Nemůže se stýkat s dětmi v uzavřených prostorách, nesmí ani do školky či herniček, kde bývají děti často nachlazené, protože jakákoli infekce nebo horečka jsou pro ni nebezpečné. Při každém problému musí hned do nemocnice na kapačku, jinak jí hrozí nevratné poškození mozku i smrt,“ popisuje Blažková.

Vzhledem k situaci budou rodiče zřejmě i první roky základní školy učit dceru doma. Ještě dlouho tak bude moci vydělávat pouze jeden z nich. I proto odmítavá stanoviska úředníků odhodlanou matku neodradila v její snaze vybojovat to, na co měla podle svého názoru ze zákona nárok.

Normální vývoj, pak vozík. Ztráceli jsme chuť do života, líčí matka syna se vzácnou nemocí

Podpořila ji organizace Moravskoslezský kruh, která pomáhá pečujícím. Její právnička bezplatně upravila žalobu na ministerstvo práce a sociálních věcí. A soud dal ženě napoprvé za pravdu. Podle jeho verdiktu se úředníci nevypořádali s námitkami žadatelky a nezohlednili dodané lékařské zprávy.

Ani pak ale neměla rodina vyhráno. Případ se totiž vracel ke stejným úředníkům, kteří o něm už dříve rozhodovali a žádost opakovaně zamítali.

„Zčásti pomohlo, když jsem podala podnět na podjatost pražského posudkáře a o mé žádosti pak rozhodovali v jiném kraji,“ říká Blažková. Spor o příspěvek tehdy mohl skončit polovičním vítězstvím: přiznáním nároku na nejnižší stupeň závislosti od věku 3,5 roku dívky.

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z Prahy slouží jako chata a zároveň jako zdroj příjmů z pronájmu. Menší děti tam mohou spát společně s rodiči v téměř tři metry široké posteli, bavit se na klouzačce nebo v bunkru.
Zuzana Blažková, pro jejíž nemocnou dceru je nebezpečná jakákoli infekce, zaměřila své podnikání na rodiny s malými dětmi. Buduje a pronajímá apartmány určené vždy jen pro jednu rodinu, která se chce společně bavit i spát v noci ve velké posteli. Na snímku interiér apartmánu Mazlinkov na Karlovarsku.
Manželé Zuzana a Michal Blažkovi se svou pětiletou dcerou žijí v Praze, ale často společně cestují po Česku. Většinu času na výletech tráví venku, protože jejich dcera se kvůli velmi vzácné nemoci nesmí nakazit žádnou infekcí. Kvůli tomu nechodí do školky a patrně nenastoupí ani na základní školu, ale několik let se bude učit doma.
Manželé Zuzana a Michal Blažkovi se svou pětiletou dcerou žijí v Praze, ale často společně cestují po Česku. Většinu času na výletech tráví venku, protože jejich dcera se kvůli velmi vzácné nemoci nesmí nakazit žádnou infekcí. Kvůli tomu nechodí do školky a patrně nenastoupí ani na základní školu, ale několik let se bude učit doma.
6 fotografií

Dočkala se i peněz i omluvy

Matka však pokračovala v odvolávání, opírala se o verdikt soudu a trvala na tom, aby úředníci dodrželi zákon. „Stálo mě to hodně sil, ale chtěla jsem jen to, na co má dcera nárok. Uspěla jsem až loni v srpnu, kdy nám ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo nejnižší měsíční příspěvek ve výši 3 300 korun zpětně od roku věku dcery,“ líčí.

Teď ministerstvo rozhodlo i o finančním zadostiučinění, o které požádala žena na radu ombudsmana. Za nemajetkovou újmu způsobenou délkou řízení se stát omluvil a přiznal odškodné 41 250 korun.

„Chtěla jsem přes sto tisíc, protože celý proces byl pro mě zoufalou zkušeností. Nemocí dítěte se rodičům zhroutí svět. Obrátí se na stát pro podporu, na kterou mají nárok, a úřady jim místo alespoň symbolické úlevy podrážejí nohy,“ říká Blažková, která má možnost žádat o vyšší odškodné soudně.

Elenka přes rok bojuje s akutní leukémií, cesta ke kruté diagnóze byla těžká

Má smysl nevzdávat se

Podle ní je posudkových lékařů málo, často rozhodují od stolu, bez dostatečného zdůvodnění a úředníci jejich vadné posudky nerozporují. „Věřím, že v takových případech má smysl domáhat se spravedlnosti, zvlášť pro děti. Je to vysilující, ale systém se nezmění, když to všichni vzdají,“ míní žena.

Získané peníze i čas teď Blažkovi věnují dceři a podnikání zaměřenému na rodiny s malými dětmi.

„Péče o dceru i boj s úřady mě psychicky vyčerpaly. Manžel dal výpověď v práci a vystřídal mě doma. Já buduji a provozuji apartmány Mazlinkov pro jednu rodinu. První je na Karlovarsku. Dcera ho miluje. Jezdíme tam jako na chatu a pronajímáme ho. V posteli široké téměř tři metry mohou spát rodiče i s více dětmi. Uvnitř je klouzačka, bunkr a další možnosti pro zábavu. Brzy otevřu další apartmán ve Znojmě. Tam je větší lezecká stěna i vířivka, která naší dceři nahrazuje veřejný bazén,“ dodává Blažková.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.

Premium
List týkající se magistra Kellyho vystaven na Pražském hradě. Napsal ho německy...

Bílý list papíru jako vytržený ze školního sešitu je popsaný nedbalým rukopisem a modrý inkoust je staletími vybělený skoro do nečitelnosti. Starý dopis skrývá jedinečný příběh z rudolfinské Prahy....

8. února 2026

Rusko vyvíjí válečné holuby a havrany. S čipem v mozku z nich budou drony

Premium
ilustrační snímek

V Rusku kromě orešniků vymýšlejí také bojové řiditelné holuby. Válka prostě urychluje pokrok. Říká se jim také holubí drony nebo holubí kyborgové. Pokud chcete vypadat jako odborníci, říkejte jim ale...

8. února 2026

Jídlo či infekce ji mohou zabít. Matka vážně nemocné dcery vyhrála nad úřady

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z...

Když se Zuzaně Blažkové narodila před pěti lety dcera, netušila, že ji čeká martyrium spojené se vzácnou nemocí dítěte a také boj s úřady. Tři a půl roku marně žádala příspěvek na péči pro dceru....

8. února 2026  19:19

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Triumf japonské premiérky. Její strana bude mít po volbách klíčovou většinu

Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  18:55

Z mučírny kulturním centrem. Venezuela přetvoří neslavnou věznici El Helicoide

Věznice El Helicoide ve venezuelském Caracasu (31. ledna 2026)

Nechvalně proslulá věznice El Helicoide, v níž autoritářský režim Nicoláse Madura mučil politické vězně, bude nově sloužit jako kulturní centrum. Plány na přeměnu zařízení oznámila pod tlakem...

8. února 2026  18:33

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

„Ledová knihovna“ se nachází poblíž vědecké výzkumné stanice na Antarktidě....

Množství ledovců na celém světě rychle klesá, vědci tak v Antarktidě vybudovali první „ledovou knihovnu“ na světě. Díky celoročně nízkým teplotám budou v jejích prostorech uschovávány vzorky dnešních...

8. února 2026  17:51

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....

Kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval v neděli šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post...

8. února 2026  17:08

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Nezvládáte školu? Přidejte se k armádě, vábí Rusové studenty do pasti

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruské vysoké školy nabízejí neúspěšným studentům lákavou možnost, jak se vyhnout vyhazovu: Přidejte se na jeden rok k armádě a jste v suchu, vábí je. Nábor se oficiálně týká jen pozice operátora...

8. února 2026  16:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Premium
Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

VIDEA TÝDNE: Vesmírná letadlovka, auta v lyžařské stopě a hořící led

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

S nedělním odpolednem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí končícího týdne. Nejvíce vás zaujal čínský projekt obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety...

8. února 2026  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.