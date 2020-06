Za obdiv „frajerovi“, který postřílel „muslimské svině“, má žena podmínku

Ženě tak stále hrozí až patnáctiletý trest. Sedmačtyřicetiletá žena u soudu uvedla, že svého příspěvku lituje. Odvolání proti verdiktu se vzdala.

„Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují,“ napsala Pelikánová podle státního zástupce Martina Bílého na svém facebookovém profilu. Dodala, že muži děkuje za jeho odvahu.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal.

Pachatel si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení, v němž vysvětlil svou motivaci k útoku. Uvedl, že se inspiroval Andersem Breivikem, který v roce 2011 zabil 77 lidí, mezi nimiž byla většina dětí.

„Málo mrtvých, jdu si dát kávičku“

Lidí, kteří v Česku na sociálních sítích otevřeně schvalovali loňský teroristický útok na novozélandské mešity, je víc. „Víc takových lidí. Muslimové se tu nemají co roztahovat a cpát nám jejich víru,“ psala například jistá Lucie. Lidé také video útočníka sdíleli s tím, že je to hrdina. „Tomu se říká statečnost,“ psal na sociálních sítích další uživatel.

„Nebyli to teroristé, ale hrdinové.“ „Příjemné páteční zprávy,“ psali lidé v diskuzích a na sociálních sítích. „Málo mrtvých. Jdu si dát kávičku,“ znělo z facebookové skupiny Proti pražské kavárně.



V dubnu oznámil pražský městský soud, že obdržel dvě další obžaloby. První na muže z Novojičínska, který diskutoval na serveru drsnysvet.cz. Druhá se týká muže ze Vsetínska, jenž připojil svůj názor pod článek na serveru Novinky.cz

Policie už dříve v Česku řešila nenávistné komentáře na internetu. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři lidi. Do třídy chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.