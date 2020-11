Lidé plní sen zemřelé Niny, dárce slíbil 10 milionů na její domov důchodců

Žena ze Stodůlek zemřela násilnou smrtí, policie její tělo našla minulý víkend při pátrání v oboře Hvězda. Lidé se angažovali už při pátrání po Nině. Prosbu o pomoc či informace, kterou v sobotu na Facebooku vyjádřila její sestra Anna, sdílelo 16 tisíc lidí. Nyní se zapojili také do vybírání peněz, ke kterému přistoupila Ninina rodina.

„Jejím životním snem bylo postavit domov důchodců se školkou, a my uděláme vše pro to, aby se toto její přání splnilo,“ uvedla k založení sbírky, na kterou rychle přibyla velká částka.

Podle webových stránek sbírky už přispělo přes 2 500 lidí, Rotary Club eviduje i velmi vysoké příspěvky. „Jeden z dárců slíbil částku deset milionů korun, převod peněz však ještě nebyl dokončen,“ potvrdila portálu iDNES.cz za organizaci Radka Rajská.



Myšlenka na výstavbu zařízení podle rodiny vznikla v době, kdy Nině umírala babička v domově pro seniory v Dánsku. „Fungování ji velice oslovilo a chtěla postavit domov důchodců na podobném principu i tady v Česku. Pokud by se zadařilo, domov by byl sdílen se školkou, aby se mohly navzájem potkávat různé generace,“ popsali příbuzní. Zařízení by neslo jméno zemřelé ženy.

„Nina každý den konala dobro, každému naslouchala, pomáhala, každého podporovala. Bohužel byla připravena o život, a my tak přišli o její dobrosrdečnost a nesmírnou laskavost,“ uvedli rodinní příslušníci.



Byla mimo jiné členkou neziskové organizace Život 90 pomáhající seniorům. „Byla sice s námi v organizaci relativně krátký čas, ale vždy s sebou přinášela velký optimismus a dobrou náladu,“ napsal na Facebooku za spolek Jaroslav Lorman.

Pohřešovanou ženu od minulé soboty hledala policie, když zmizela spolu s kamarádem. Hledaný čtyřiatřicetiletý Jan P. podle kriminalistů spáchal v pátek sebevraždu skokem pod metro, okolnosti a souvislost obou úmrtí nyní policie vyšetřuje.