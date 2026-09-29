Podle Centra LOCIKA se Wünschová v Čechách zasloužila o otevření velkého tématu domácího násilí, hlavně pak pomohla vybudovat organizaci, která dokáže včas zasáhnout a podat odbornou pomoc.
Před založením organizace se Wünschová věnovala dětské terapii a arteterapii. Od roku 2001 se zaměřila na děti traumatizované domácím týráním, nejdříve pracovala patnáct let v utajeném azylovém domě, později také ambulantně. V těchto letech si uvědomila, jak moc Česko postrádá místo, které by odborně a efektivně pomáhalo týraným dětem.
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Není tedy divu, že se LOCIKA při svém vzniku roku 2015 stala první organizací svého druhu. Za svou desetiletou existenci přímo pomohla více než 4600 dětí a proškolila přes 6000 pracovníků. Wünschová sama pravidelně přednášela na odborných konferencích, specializačních výcviků pro OSPOD, Policii České republiky či soudců.
Pro zakladatelku bylo ale podstatné využívat i prostor mimo profesionální kruhy a šířit osvětu o domácím násilí i laické veřejnosti. Pořádala debaty, poskytovala rozhovory a ještě minulý rok se spolupodílela na vydání populárně naučné knihy Laskavé rodičovství.