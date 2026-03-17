Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku

Autor:
  21:57
V Thajsku zemřela česká influencerka, zpěvačka a zápasnice Dominika Elischerová, vystupující pod pseudonymem Mína. V nemocnici skončila po vážné autonehodě, po níž byla v kritickém stavu hospitalizována na jednotce intenzivní péče, kde dlouhé hodiny bojovala o život. Její úmrtí potvrdila rodina, která byla s třiadvacetiletou dívkou do poslední chvíle.
Influencerka Mína

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Podle vyjádření její matky na sociálních sítích byl stav influencerky od počátku velmi vážný a doprovázela ho opakovaná selhání srdce. Přes veškerou snahu lékařů a intenzivní podporu rodiny se ji nepodařilo stabilizovat.

Poslední hodiny provázela frustrace blízkých z přístupu tamního personálu. Rodina ve svých vzkazech na Instagramu poukazovala na údajnou nečinnost a nevhodné chování některých zaměstnanců nemocnice v krizových momentech.

Dominika Elischerová patřila k nejvýraznějším tvářím generace sociálních sítí. Jen na Instagramu má přes 320 tisíc sledujících.

Svou kariéru odstartovala v roce 2017 na platformě Musical.ly (později TikTok) a postupně se vypracovala v úspěšnou youtuberku a zpěvačku.

„Kdybych tak neutrácela, tak teď mám barák. Momentálně nemám žádný stálý příjem a porozhlížím se, co budu dělat dál,“ řekla v rozhovoru z roku 2022.

Dříve jsem byla nerozvážná s penězi, svěřila se Mína. Kajumi ji prý podrazil

Věnovala se tvorbě „všech druhů umění“, lifestyle obsahu a virálním videím. V minulosti byla spojována s projektem Čiperkové. Spolupracovala na tvorbě podcastů pro platformy jako HeroHero či Spotify.

Byla aktivní součástí bizarní bojové organizace Clash of the Stars/Clash MMA, kde se objevovakla v roli zápasnice i moderátorky.

Její tvorba ovlivnila celou jednu generaci mladých fanoušků, kteří nyní zaplavují její profily tisíci kondolencemi.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.