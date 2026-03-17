Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku

Podle vyjádření její matky na sociálních sítích byl stav influencerky od počátku velmi vážný a doprovázela ho opakovaná selhání srdce. Přes veškerou snahu lékařů a intenzivní podporu rodiny se ji nepodařilo stabilizovat.
Poslední hodiny provázela frustrace blízkých z přístupu tamního personálu. Rodina ve svých vzkazech na Instagramu poukazovala na údajnou nečinnost a nevhodné chování některých zaměstnanců nemocnice v krizových momentech.
Dominika Elischerová patřila k nejvýraznějším tvářím generace sociálních sítí. Jen na Instagramu má přes 320 tisíc sledujících.
Svou kariéru odstartovala v roce 2017 na platformě Musical.ly (později TikTok) a postupně se vypracovala v úspěšnou youtuberku a zpěvačku.
„Kdybych tak neutrácela, tak teď mám barák. Momentálně nemám žádný stálý příjem a porozhlížím se, co budu dělat dál,“ řekla v rozhovoru z roku 2022.
|
Věnovala se tvorbě „všech druhů umění“, lifestyle obsahu a virálním videím. V minulosti byla spojována s projektem Čiperkové. Spolupracovala na tvorbě podcastů pro platformy jako HeroHero či Spotify.
Byla aktivní součástí bizarní bojové organizace Clash of the Stars/Clash MMA, kde se objevovakla v roli zápasnice i moderátorky.
Její tvorba ovlivnila celou jednu generaci mladých fanoušků, kteří nyní zaplavují její profily tisíci kondolencemi.