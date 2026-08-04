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Zemřel profesor medicíny a bývalý poslanec TOP 09 Kostřica. Bylo mu 77 let

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  14:37
Profesor otorinolaryngologie a bývalý poslanec TOP 09 Rom Kostřica. (9. května...

Profesor otorinolaryngologie a bývalý poslanec TOP 09 Rom Kostřica. (9. května 2012) | foto: Anna VavríkováiDNES.cz

Předvolební středa v podání TOP 09, Rom Kostřica
Nový lídr TOP 09 v Brně Rom Kostřica
Nový lídr TOP 09 v Brně Rom Kostřica
Nový lídr TOP 09 v Brně Rom Kostřica
5 fotografií
V sobotu 1. srpna zemřel ve věku 77 let profesor otorinolaryngologie a bývalý poslanec TOP 09 Rom Kostřica. Informovala o tom Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (MU) i TOP 09.Byl dlouholetým přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty MU. Poslancem byl v letech 2010 až 2017.

V předčasných volbách v roce 2013 byl lídrem jihomoravské kandidátky TOP 09. V minulosti byl i předsedou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

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„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana profesora Roma Kostřici, významné osobnosti české medicíny a člověka, který svůj profesní život zasvětil pomoci druhým a rozvoji české otorinolaryngologie,“ uvedla TOP 09.

„Významně se zasloužil také o rozvoj mezioborové spolupráce v chirurgické léčbě nádorů hlavy a krku, která se stala jedním z charakteristických znaků brněnské školy otorinolaryngologie,“ uvedla fakulta na svých stránkách. Informovala, že poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 8. srpna v 16:00 v kostele svatého Augustina na náměstí Míru v Brně.

V Poslanecké sněmovně Kostřica působil například ve školském nebo zahraničním výboru. V roce 2016 se například zasazoval o zákaz kouření i na restauračních předzahrádkách. Chtěl také zakázat kouření v automobilu, pokud by v něm cestovaly děti. O rok dříve varoval před snahami omezit očkování dětí.

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