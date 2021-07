Zemřel uznávaný neurochirurg Vladimír Beneš. Bylo mu 100 let

Při příležitosti 97. narozenin si v rozhovoru pro MF DNES Beneš postěžoval na onemocnění, které mu ke konci života. „Jsem soběstačný, ale velmi špatně chodím, protože mám neuropatii provázenou hroznými bolestmi, na které nic nezabírá,“ řekl tehdy bývalý neurochirurg.

„Jinak bych měl zdravotně klidně na to jet k moři nebo na hory. Ještě v devadesáti letech jsem hrál tenis před televizními kamerami, i když to byla spíš legrace. V životě jsem dělal všechny možné sporty. Teď aspoň koukám na sport v televizi. To je pro mě symbol globalizace, když slyším úder míče na raketě mého miláčka Rogera Federera, který v tu chvíli hraje někde v Austrálii,“ dodal tehdy Beneš.