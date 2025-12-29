Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Konečný vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a Akademii společenských věd v Moskvě, kde získal titul RSDr. Od roku 1973 byl v Komunistické straně Československa.
Pracoval jako mechanizátor v JZD, postupně vystoupal až na funkci zemědělského tajemníka Okresního výboru KSČ v Novém Jičíně.
Zrušení poplatků musíme domluvit s jinými kraji, říká radní za KSČM
V roce 2000 usedl do krajského zastupitelstva. Byl členem zemědělské a zdravotní komise. Svůj mandát obhájil i v letech 2004 a 2008. Ve volbách 2012 již nekandidoval.
Byl svého času asistentem své dcery, poslankyně a nynější europoslankyně Kateřiny Konečné.