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Zemřel generál Karel Blahna. Velel praporu v Jugoslávii, Zeman mu udělil vyznamenání

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  21:37
Prezident Miloš Zeman předává Karlu Blahnovi medaili Za zásluhy o stát v...

Prezident Miloš Zeman předává Karlu Blahnovi medaili Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. (7. března 2022) | foto: ČTK

Karel Blahna během působení v mírových silách OSN. (20. prosince 1992)
Podplukovník Karel Blahna (vlevo) a generál Karel Kuba při návštěvě ministra...
Generál Karel Blahna (vpravo) a Jiří Vít, veteráni mise UNPROFOR, na...
Karel Blahna (vlevo) a ministr zahraničních věcí Spojených států amerických...
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V neděli zemřel v Chorvatsku brigádní generál ve výslužbě a první velitel československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii Karel Blahna. Bylo mu 74 let. Prezident Miloš Zeman mu v roce 2021 udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že 13. září 2026 zemřel mezi svými kolegy z OSN při cestě v Chorvatsku brigádní generál Karel Blahna, výrazná osobnost novodobé historie Armády ČR při působení v misích OSN. Na jeho službu a osobní odkaz nezapomeneme. Čest jeho památce,“ uvedl odbor pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany.

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Podle Velitelství pozemních sil Armády ČR je symbolické, že Blahna zemřel právě v Chorvatsku, kde před více než třiceti lety velel československým vojákům v mírové misi OSN. V Chorvatsku nesl v roce 1993 velitelskou odpovědnost za vyslání pomoci ohroženým francouzským vojákům.

„A tento příběh pravděpodobně znáte - jedním z důstojníků jeho praporu byl tehdy major Petr Pavel, který záchrannou operaci vedl,“ uvedlo velitelství pozemních sil na facebooku.

Nynější prezident Petr Pavel tehdy stál v čele 29členné skupiny dobrovolníků, jež dostala do bezpečí 53 francouzských vojáků, kteří uvázli pod minometnou palbou ve válečné zóně mezi srbskými a chorvatskými silami. Pavel za svůj čin obdržel v roce 1993 francouzský Válečný kříž a v říjnu 1995 i českou medaili Za hrdinství.

Blahna se narodil se 11. března 1952 v Praze. Vojenskou kariéru začal jako patnáctiletý na Vojenské škole Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Po maturitě nastoupil na vysokou vojenskou školu pozemního vojska a po jejím úspěšném skončení byl v srpnu 1974 přijat za důstojníka z povolání. Profesionální kariéru zahájil u 10. motostřeleckého pluku v Janovicích nad Úhlavou jako náčelník štábu praporu a velitel praporu.

V září 1980 byl vyslán k tříletému internímu postgraduálnímu studiu Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, poté působil jako zpravodajský náčelník u tankové divize v Havlíčkově Brodě.

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Po dálkovém studiu angličtiny byl v listopadu 1990 v hodnosti podplukovníka přemístěn ke generálnímu štábu ČSA s určením pro funkci velitele praporu rychlého nasazení mírových sil OSN výcvikového střediska v Českém Krumlově, kde absolvoval výsadkový výcvik a kurzy pro velitele a štábní pracovníky misí OSN. V dubnu 1992 jako velitel československého praporu odjel do mise UNPROFOR, v níž strávil 12 měsíců.

Po návratu z mise UNPROFOR působil v dalších vysokých pozicích české armády. V roce 2001 byl povýšen na brigádního generála a stal se zástupcem velitele pozemních sil. V únoru 2003 odešel do zálohy.

O vyslání mírových sil OSN do bývalé Jugoslávie kvůli občanské válce rozhodla Rada bezpečnosti OSN v listopadu 1991. Se zahájením přípravy vyslání jednotky do mise UNPROFOR souhlasila československá federální vláda v lednu 1992.

Ve výcvikovém středisku mírových sil OSN v Českém Krumlově se zformoval v krátké době pěší prapor čítající na 500 vojáků, kterému velel Blahna. Od dubna 1992 působil na území Chorvatska, v oblasti takzvané Republiky srbská Krajina, společně s francouzským a keňským praporem mírových sil OSN. Po rozdělení Československa vznikla v dubnu 1993 samostatná jednotka Armády ČR.

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