Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

Kondolenční kniha bude k dispozici od úterý 4. listopadu ve 12 hodin v recepci arcibiskupského paláce. Osobně rozloučit s Dukou pak bude možné v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Také při této příležitosti bude možno podepsat kondolenční knihu.
Dominik Duka se narodil v dubnu 1943 v Hradci Králové jako Jaroslav a pokřtěn byl 9. května téhož roku v pouchovském kostele. Jeho otec František Duka byl za 2. světové války nejdříve příslušníkem vládního vojska, ze kterého dezertoval a pak působil v Británii jako zbrojíř 311. čs. bombardovací perutě RAF.
Po maturitě pracoval v továrně, kde se vyučil strojním zámečníkem. Následně strávil dva roky ve vojenské službě v Trnavě. Na tu dobu vzpomínal i v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2018.
„Měl jsem veliké štěstí, že jsem coby politicky nespolehlivá osoba chodil třeba do továrny Kovosmalt, čili jsem měl kontakt se všedním dělnickým životem,“ vzpomínal. Během svého pobytu na Slovensku se také setkal s řadou tamních významných osobností.
„Ať to byl pan kanovník Jarábek nebo slovenský spisovatel Dominik Tatarka. Takže to nebylo jen zabití dvou let, ale skutečně mě to obohatilo,“ vyprávěl.
Ve vězení s Havlem i Dienstbierem
Po vojně začal Duka studovat teologii v Litoměřicích. Poté byl v lednu 1968 přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů a přijal řeholní jméno Dominik. V červnu 1970 byl vysvěcen na kněze.
Nejprve působil v pohraničních farnostech, v roce 1975 ale přišel o tehdy potřebný státní souhlas. Za svou činnost v dominikánském řádu skončil ve vězení, v Borské věznici potkal další politické vězně, třeba pozdějšího prezidenta Václava Havla, vězení sdílel i s Jiřím Dienstbierem a dalšími chartisty. Po propuštění pracoval až do roku 1989 v plzeňské Škodovce.
Po Sametové revoluci přednášel biblistiku v Olomouci, stal se představeným Dominikánů a v roce 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován biskupem královéhradeckým. Pražským arcibiskupem byl od roku 2010 a v roce 2012 se stal kardinálem.
V roce 2022 ho na svatovojtěšském stolci vystřídal Jan Graubner.
Byl nositele řady, ocenění a vyznamenání. Tím nejvyšším je Řád Bílého lva I. třídy, kterým ho v roce 2016 ocenil prezident Miloš Zeman. Byl čestným občanem rodného Hradce Králové a řady dalším měst a obcí.
Pohřeb papeže i mše za amerického aktivistu
I v posledních měsících byl aktivní. V dubnu 2025 byl součástí delegace, která ve Vatikánu zastupovala Česko na pohřbu papeže Františka.
V červenci téhož roku kázal na cyrilo-metodějské pouti v Nitře na západním Slovensku, kterou pořádala vláda premiéra Roberta Fica. Duka během svého kázání prosil Slováky o odpuštění za Čechy, kteří je poučují o demokracii a svobodě.
V září 2025 zase v pražském Týnském chrámu odsloužil zádušní mši za amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. V minulosti sloužil zádušní mši i za další známé osobnosti, například za Karla Gotta, Václava Havla nebo jednoho ze svých předchůdců, kardinála Josefa Beran.
Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské bible do češtiny.