„Odešel poslední z trojice, která se prostřílela na Západ. Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje. Informaci o jeho úmrtí přinesl zdroj blízký rodině,“ napsala organizace Paměť národa.
Zemřel Josef Mašín. Odešel poslední člen legendární odbojové skupiny
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