Ve věku 86 let zemřel bývalý senátor a Klausův poradce Josef Kalbáč

„Přes všechny významné funkce, které během svého života zastával, zůstal především člověkem pevně spjatým s rodným Strakonickem, venkovem a zemědělstvím,“ uvedli ve vzpomínce na sociálních sítích zástupci města Strakonice.
Kalbáč byl mezi lidmi velmi známý, často mezi ně chodil, aby si s nimi popovídal. „I poté, co opustil vysokou politiku, zůstával přirozenou součástí veřejného života našeho města a regionu,“ dodalo město s tím, že zanechal nejen ve Strakonicích hlubokou stopu.
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Klausovi radí bývalý senátor Kalbáč, který mu pomohl při volbě
Narodil se v roce 1940 za Protektorátu Čechy a Morava v Jihočeském kraji a už od mládí pracoval v zemědělství. Následně získal inženýrský titul z Vysoké školy zemědělské a vztah k půdě, hospodaření a vesnickému životu ho nikdy neopustil. Jako přednosta Okresního úřadu ve Strakonicích se podle města podílel na hospodářském i společenském rozvoji regionu a jeho obcí.
Senátorskou funkci za KDU-ČSL zastával v letech 2003 až 2008. U někdejšího prezidenta Václava Klause působil jako externí poradce, podpořil ho také ve volbách v roce 2008.
Od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana získal v roce 2019 medaili Za zásluhy, o rok později ke svým 80. narozeninám od starosty Strakonic obdržel oficiální Poděkování města za celoživotní práci v oblasti hospodářského a kulturního rozvoje regionu.
Mezi další jeho záliby patřila hudba. Celý život se věnoval sbírání lidových písní jihozápadních Čech, které následně vydával ve zpěvnících. Chtěl melodie a slova uchovat pro nadcházející generace.