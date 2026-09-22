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Ve věku 86 let zemřel bývalý senátor a Klausův poradce Josef Kalbáč

Autor:
  17:02
Josef Kalbáč, bývalý senátor a někdejší poradce prezidenta Václava Klause

Josef Kalbáč, bývalý senátor a někdejší poradce prezidenta Václava Klause | foto: Město Strakonice

Poděkování města Strakonice Josefovi Kalbáčovi za celoživotní práci k...
Josef Kalbáč, bývalý senátor a někdejší poradce prezidenta Václava Klause
Josef Kalbáč, bývalý senátor a někdejší poradce prezidenta Václava Klause
Poděkování města Strakonice Josefovi Kalbáčovi za celoživotní práci k...
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Rodák z Třebohostic na Strakonicku a bývalý senátor za KDU-ČSL Josef Kalbáč zemřel ve věku 86 let. Během své kariéry působil také jako poradce prezidenta Václava Klause.

„Přes všechny významné funkce, které během svého života zastával, zůstal především člověkem pevně spjatým s rodným Strakonickem, venkovem a zemědělstvím,“ uvedli ve vzpomínce na sociálních sítích zástupci města Strakonice.

Kalbáč byl mezi lidmi velmi známý, často mezi ně chodil, aby si s nimi popovídal. „I poté, co opustil vysokou politiku, zůstával přirozenou součástí veřejného života našeho města a regionu,“ dodalo město s tím, že zanechal nejen ve Strakonicích hlubokou stopu.

Klausovi radí bývalý senátor Kalbáč, který mu pomohl při volbě

Narodil se v roce 1940 za Protektorátu Čechy a Morava v Jihočeském kraji a už od mládí pracoval v zemědělství. Následně získal inženýrský titul z Vysoké školy zemědělské a vztah k půdě, hospodaření a vesnickému životu ho nikdy neopustil. Jako přednosta Okresního úřadu ve Strakonicích se podle města podílel na hospodářském i společenském rozvoji regionu a jeho obcí.

Senátorskou funkci za KDU-ČSL zastával v letech 2003 až 2008. U někdejšího prezidenta Václava Klause působil jako externí poradce, podpořil ho také ve volbách v roce 2008.

Od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana získal v roce 2019 medaili Za zásluhy, o rok později ke svým 80. narozeninám od starosty Strakonic obdržel oficiální Poděkování města za celoživotní práci v oblasti hospodářského a kulturního rozvoje regionu.

Mezi další jeho záliby patřila hudba. Celý život se věnoval sbírání lidových písní jihozápadních Čech, které následně vydával ve zpěvnících. Chtěl melodie a slova uchovat pro nadcházející generace.

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