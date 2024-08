Zemřel Josef Bartončík, bývalý předseda Československé strany lidové

Právník a dlouholetý lidovecký politik se narodil 18. března 1943, předsedou Sněmovny lidu federálního parlamentu byl od prosince 1989 do června následujícího roku. Jeho politickou kariéru ale před prvními svobodnými volbami fatálně poznamenalo obvinění ze spolupráce s komunistickou tajnou policií.

Bartončík, rodák z Pozlovic na Zlínsku, vstoupil do Československé strany lidové v polovině 60. let. Ve stranické hierarchii postupně vystoupal do funkce člena Ústředního výboru strany, kterou od roku 1982 zastupoval i v Parlamentu. Předsedou lidovců se Bartončík stal na konci listopadu 1989.

Jeho slibně rozjetou politickou kariéru ukončil jeden z největších politických skandálů počátku 90. let. V květnu 1990 přinesl rakouský týdeník Profil informaci o Bartončíkově údajné spolupráci se Státní bezpečností (StB), kterou politik popřel. Pouhé dva dny před začátkem parlamentních voleb však tehdejší náměstek ministra vnitra Jan Ruml oznámil, že má informace, jež Bartončíkovi z morálního hlediska znemožňují vykonávat poslanecký mandát.

Do celé kauzy poté vstoupil i prezident Václav Havel, jemuž podle jeho slov Bartončík slíbil, že z kandidátky odstoupí. To se nestalo, a proto byly zveřejněny důkazy, že StB vedla Bartončíka jako svého tajného spolupracovníka.

Bartončík po volbách založil Křesťansko-sociální unii, která se však na české politické scéně neprosadila. Politiku proto opustil a podle informací médií se stal spolumajitelem firmy na dovoz automobilů značky Daihatsu. Později se věnoval ekonomickému a organizačnímu poradenství a vypomáhal svým synům v jejich advokátní kanceláři.