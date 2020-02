Ve věku 86 let zemřel filozof Erazim Kohák. Přes 40 let žil v emigraci

Informaci o jeho úmrtí potvrdil mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Petr Kukal a vyjádřil velkou lítost nad úmrtím velké osobnosti.

Erazim Kohák, který se narodil 21. května 1933, žil přes 40 let v emigraci, z toho 17 let na samotě v newhampshirských lesích. Po návratu do Československa po roce 1989 učil na univerzitě, probouzel ekologické povědomí, byl ale též členem Rady České televize či neúspěšně kandidoval do Senátu.

Pražský rodák navštěvoval po válce Státní akademické gymnázium. S rodiči (otec byl novinář, matka učitelka angličtiny – oba byli za německé okupace vězněni za odbojovou činnost) v roce 1948 ve svých 14 letech uprchl do Německa, poté odešli do USA.

V roce 1958 získal doktorát na Yaleově univerzitě a o dva roky později nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde pak byl jmenován docentem a profesorem. Ještě coby student Yaleovy univerzity se oženil s americkou vrstevnicí Frances, se kterou měl tři dcery. V roce 1977 ale přišel rozvod a odchod na 17 let do lesů ve státě New Hampshire, kde žil ve vlastnoručně vybudovaném domku.

V letech 1991 až 1994 učil střídavě v letním semestru v Praze a v zimním semestru v Bostonu. V roce 1995 nastoupil jako profesor filozofie na UK v Praze.

V roce 2013 prezident Miloš Zeman Kohákovi propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Kohák vydal mnoho knih v angličtině i češtině, mimo jiné Jan Patočka: Filozofický životopis, Průvodce po demokracii, Poutník po hvězdách, Člověk, dobro a zlo, Zelená svatozář, Hesla mladých svišťů či Svoboda, svědomí, soužití. V letech 2001 až 2005 byl členem Rady České televize.



Je dlouholetým členem sociální demokracie, za níž v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Senátu. V září 2012 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu.

Místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda v reakci na zprávu o jeho úmrtí napsal, že podle něj byl „skutečným věrozvěstem moderní levice“. Kohák byl nejen poctivý sociální demokrat, ale i poctivý křesťan, dodal.

„S Erazimem Kohákem byla nekonečná radost diskutovat o českém národu, vztahu k přírodě, Patočkovi, demokracii, protože byl nesmírně vlídný a laskavý,“ napsal ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. Poděkoval mu také za trpělivost, kterou s jeho otázkami vždy měl.