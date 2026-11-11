Hušek zasvětil Nejvyššímu soudu dvacet let své profesní kariéry. Byl mezi dvaceti soudci, kteří vyjádřili souhlas a na základě ústavního zákona z 22. prosince 1992 začali působit u Nejvyššího soudu samostatné České republiky, který v té době sídlil ještě v Praze.
|
Zemřel soudce Veverka. Řešil případy generála Lorence, Zifčáka či Kajínka
Mnoho Huškových zásluh pochází z období po roce 1989, kdy země procházela ekonomickou, právní i společenskou transformací. Od roku 2000 dále působil v náročné době restitučních kauz jako předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. To bylo z důvodu zvýšeného nápadu dovolání v obchodních věcech v roce 2000 rozděleno na dvě kolegia, a to na občanskoprávní a obchodní kolegium.
V roce 2002 se stal předsedou Občanskoprávního kolegia, kde působil do roku 2005. Po opětovném spojení civilních kolegií soudil u Nejvyššího soudu až do konce roku 2013. Kromě náhrady škody, ochrany proti nekalé soutěži či bytového práva se zabýval také procesními otázkami občanského soudního řízení.
|
Náhle zemřel mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, bylo mu 52 let
Nejvyšší soud v oznámení o úmrtí, ke kterému došlo v pátek, připomněl, že soudce zasedal s dalšími významnými soudci této instituce, jako byli František Faldyna, Oldřich Jehlička, Karel Jungwiert, Milan Pokorný, Otakar Motejl nebo Jiří Spáčil.
„Vedení Nejvyššího soudu si hluboce váží práce, kterou jako soudce během úspěšné kariéry vykonal. Jeho soudci a zaměstnanci vyjadřují rodině a všem blízkým upřímnou soustrast. Dlouholeté působení Jana Huška v justici a u Nejvyššího soudu zůstane v naší úctě a paměti,“ stojí na webu instituce.