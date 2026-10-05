Zemřel dětský kardiolog Peter Kubuš, dlouholetý primář v pražském Motole

Kubuš spojil s Dětským kardiocentrem podstatnou část své profesní dráhy. Specializoval se především na poruchy srdečního rytmu u dětí, jejich invazivní léčbu a kardiostimulaci, o úmrtí informovala nemocnice na svém webu.
Vedle péče o pacienty se věnoval také vědecké a pedagogické činnosti. Podílel se na českých i mezinárodních odborných projektech a publikacích a jako akademický pracovník 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zapojoval do vzdělávání budoucích lékařů. V roce 2020 byl na Univerzitě Karlově jmenován docentem pro obor pediatrie.
„S jeho odchodem přichází Česká republika o jednoho z mála špičkových odborníků v oboru poruch srdečního rytmu v dětském věku,“ uvedla nemocnice. Připomněla také jeho přístup k dětským pacientům, se kterými podle ní dokázal navázat přirozený kontakt a získat si jejich důvěru.