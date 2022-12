V 91 letech zemřel Dalibor Norský. Muž, který vyhnal Rusy z Frenštátu

„Včera nás opustil jeden z největších patriotů Frenštátu, dlouholetý starosta Sokola, demokrat tělem i duší a pán s velkým „P“ Dalibor Norský,“ napsal ve čtvrtek na Facebooku poslanec Jakub Janda.

Norský byl celoživotním odpůrcem komunismu a také jedním ze zakládajících členů Občanského fóra ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nesmazatelně se zapsal do historie tím, že organizoval odsun sovětských vojsk po Sametové revoluci.

Byl to právě on, kdo 26. února 1990 vypravil vůbec první vlak se sověty, který odjížděl z celého východního bloku, zpět do Ruska.

„Viděl jsem, jak u nás na náměstí mluvili studenti z Olomouce, místní je poslouchali, ale nic nedělali. Já byl vždy pro to zamíchat se do něčeho. Uvědomil jsem si, že tuhle šanci nesmíme promarnit jako tu v roce 1968. Že to musíme dotáhnout do konce,“ řekl pro Paměť národa.

Norský se snažil o to, aby odjezd sovětů byl dobrovolný a jeho provedení domluvil s velitelem tamní jednotky. „Jmenoval se Smirnov. Až když jsem na něj šel tvrdě, začal mě brát. Řekl jsem mu, že jsem zástupce nových představitelů, kteří převzali vládu ve městě. Na to slyšel. Začali jsme vyjednávat o setkání se zástupci města. Trval na jednání v kasárnách, já na to, že přijde na radnici. Šlo to pomalu, krok za krokem,“ popsal Norský v roce 2020 pro iDNES.cz.

Na vyprávění Norského o jeho životě a boji proti komunismu zavzpomínal také Janda. „Na vyprávění (leckdy úplně neuvěřitelné) pana Norského budeme vzpomínat všichni. Budu si ho navždy pamatovat jako obrovsky vitálního a veselého pána, ovšem s obrovskou autoritou!“ dodal Janda.