Zemřel Cyril Höschl, známému psychiatrovi bylo 75 let

Psychiatr, pedagog a popularizátor vědy Cyril Höschl se narodil 12. listopadu 1949. V roce 1968 nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde o šest let později získal titul MUDr. Později nastoupil do Výzkumného ústavu psychiatrického v Bohnicích, který se později přejmenoval na Psychiatrické centrum Praha a v roce 2015 přetransformoval na Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), který vedl do roku 2021.

Od roku 1992 byl také po šest let předsedou Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Působil také jako prezident Asociace evropských psychiatrů, prezident Federace Evropských lékařských akademií a předseda České lékařské akademie. Loni na podzim získal Höschl Cenu Neuron za mimořádný přínos vědě.

Ve svém posledním rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2024 promluvil o životě s onemocněním, které mu zasáhlo do života. Trpěl vzácným typem multisystémové atrofie, upoután byl na invalidní vozík a nezvládl už ani chodit a podepsat se. Uznávaný profesor ale onemocnění bral až s obdivuhodným nadhledem.

„V naší rodině jsme už zažili tolik neštěstí, že jsem se naučil s ním smiřovat. Můj bratr zahynul při výkonu povolání geofyzika během letu vrtulníkem. Můj vnuk bojoval s nádorem na mozku a stal se „typickým dětským onkologickým pacientem“. Člověk zkrátka musí najít vnitřní sílu, aby se s takovými věcmi dokázal vyrovnat,“ řekl.

Už tehdy věděl, že je jeho onemocnění smrtelné. „Moje naděje na uzdravení je bohužel nulová. S tím jsem srovnaný. Jen nechci skončit bezmocný někde na hadičkách, kdy nebudu moci o sobě vůbec rozhodovat a kdy mě budou muset krmit sondou a dýchat budu muset pomocí dírky v krku. O to opravdu nestojím,“ uvedl Höschl.