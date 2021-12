Zemřel bývalý policista, poslanec a zastupitel Stanislav Huml

„Drazí přátelé, známí a podporovatelé našeho táty. S obrovským zármutkem Vám musím oznámit, že po krátké nemoci nás včerejšího dne 28.12.2021 navždy opustil bývalý policista, bývalý poslanec, otec, děda, manžel, správný a čestný muž - Stanislav Huml. Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. Prosíme o respektování soukromí,“ napsal na Facebooku Stanislav Huml mladší.

Stanislav Huml Drazí přátelé, známí a podporovatelé našeho táty. S obrovským zármutkem Vám musím oznámit, že po krátké nemoci nás včerejšího dne 28.12.2021 navždy opustil bývalý policista, bývalý poslanec, otec, děda, manžel, správný a čestný muž - Stanislav Huml. Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. Prosíme o respektování soukromí. Za celou rodinu



Stanislav Huml ml.

Před svoji politickou kariérou byl Huml u dopravní policie. Auta byla jeho životním koníčkem. Během let vypracoval na post šéfa středočeské dopravní policie, po odchodu ze služby začal pro televizi Nova komentovat a spolupracovat na dopravním zpravodajství.

Poslancem se stal v roce 2010. Ve Sněmovně působil sedm let. První tři roky byl v Poslanecké sněmovně za Věci veřejné, do Sněmovny se dostal ze sedmého místa kandidátky Středočeského kraje díky preferenčním hlasům.

V březnu 2011 poslanci jednali o vydání Humla k trestnímu stíhání. Policie ho vinila z podílu na zmanipulování znaleckého posudku k nehodě fekálního vozu a motocyklisty. Sněmovna ho ale nakonec nevydala.

V dubnu 2011 v souvislosti s kauzou financování poslanců VV Vítem Bártou vystoupil z poslaneckého klubu Věcí veřejných a později začal spolupracovat s ČSSD. Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 kandidoval za ČSSD ve Středočeském kraji a byl zvolen, přestože byl na kandidátce až 12. v pořadí a poslanců ČSSD bylo zvoleno v kraji šest.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 už nekandidoval. V komunálních volbách v roce 2018 obhajoval jako nestraník za ČSSD mandát zastupitele města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ale neuspěl.

Známý byl svými kontroverzními výroky. Sám o sobě řekl, že má takzvaně proříznutou pusu. „Co na srdci, to na jazyku, neumím lhát. To je můj problém. Vím, že to není vždycky dobře. Často je to nediplomatické. Vím to o sobě. Člověk ale musí vědět, kdo je, mít určité přesvědčení,“ řekl v roce 2011 v rozhovoru pro iDNES.

V roce 2010 Huml řekl, že bratři Mašínové nebyli hrdinové. Podřízli omámeného člověka, vyjádřil se tehdejší poslanec. Podle Humla se Mašínové dopustili vražd na nevinných. Právě kvůli případu bratří Mašínů vypověděl smlouvu o povinné loajalitě ke straně, i když mu potom hrozila pokuta až 7 milionů korun. Huml, bývalý policista a dříve člen KSČ, by totiž se stranou nemohl být pro zákon, který by Mašíny glorifikoval.

V roce 2014 na sebe Huml upozornil kontroverzním výrokem o tenistce Petře Kvitové. Tenistku tehdy kritizoval za to, že se z daňových důvodů přestěhovala do Monaka. Radiu Impuls řekl, že lidé, kteří se přihlásí do jiného státu, by měli přijít o české občanství.

„Já si o tom ale vážně myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, že když někdo odejde z České republiky a přihlásí se do jiného státu, že by měl přijít o občanství v České republice. Odvrhuji to, že mi ta Česká republika k úspěchu i pomohla,“ řekl v roce 2014 Impulsu.

Ve stejném roce se vyjádřil k pádu malajsijského letadla. Podle něj ho úmyslně sestřelila ukrajinská armáda, protože jí to nařídila americká tajná služba. Na Facebooku napsal, že z událostí na východě Ukrajiny je patrný rukopis CIA. Ta podle něj stojí i za teroristickými útoky z 11. září 2001.

„Do Pentagonu také letadlo nenarazilo a propaganda to stále tvrdí. Pád dvojčat a zejména třetí budovy jsou otázky, které kladou dodnes pozůstalí po obětech, nikdo jim neodpovídá,“ napsal v roce 2014 Huml.