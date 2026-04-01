Zemřel bývalý dlouholetý poslanec ODS Petr Pleva, bylo mu 66 let

Pleva vystudoval režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, poté působil jako režisér v Československém rozhlase. Po listopadu 1989 patřil k mluvčím Občanského fóra. V roce 1992 zasedal ve Federálním shromáždění, v letech 1996 až 2010 byl členem Poslanecké sněmovny. Věnoval se například problematice médií nebo školství.
Pleva, který se narodil v červnu 1959 v Brně, se angažoval také v komunální politice. Řadu let byl zastupitelem městské části Brno-Vinohrady.
Na Plevu zavzpomínal například bývalý premiér a exšéf ODS Petr Fiala. „Petr Pleva, dlouholetý poslanec ODS, byl v celostátní politice aktivní především v prvních dvou dekádách po listopadu 1989. Jako rozhlasový režisér se věnoval podpoře kultury a vzdělání. Petra jsem ale dobře znal také později jako člena a předsedu Správní rady Masarykovy univerzity, kde odvedl velké množství méně viditelné, ale mimořádně důležité práce. Rád diskutoval, hledal řešení, snažil se posunovat věci k lepšímu. Jeho zkušenosti, víra a zápal pro věc nám budou chybět. Čest jeho památce,“ napsal.
Podobně na spolupráci s Plevou ve Sněmovně vzpomínal Miroslav Kalousek. „Petra jsem už dlouho neviděl, ale ve sněmovně jsem s ním rád a často diskutoval. Slušný, přemýšlivý člověk, přístupný věcným argumentům. Ať odpočívá v pokoji, upřímnou soustrast pozůstalým,“ napsal.