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Zemřel advokát Jiří Nykodým. Bývalému ústavnímu soudci bylo 81 let

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  18:40
Soudce Ústavního soudu v Brně Jiří Nykodým. (11. května 2011)

Soudce Ústavního soudu v Brně Jiří Nykodým. (11. května 2011) | foto: Profimedia.cz

Prezident Václav Klaus jmenoval na Pražském hradě advokáta Jiřího Nykodýma...
Soudce Jiří Nykodým v Praze při projevu na schůzi Senátu. (29. května 2014)
Jiří Nykodým při vyhlášení nálezu Ústavního soudu v Brně. (17. října 2007)
Soudce Ústavního soudu Jiří Nykodým
5 fotografií
Ve věku 81 let zemřel ve čtvrtek advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nykodým. U soudu působil v letech 2003 až 2013. Nominoval ho tehdejší prezident Klaus.

O jeho úmrtí informoval Ústavní soud na svém webu.

Rodák z Vojkova na Benešovsku vystudoval pražskou právnickou fakultu. Pracoval jako advokát, po roce 1989 působil také například v Legislativní radě vlády a představenstvu České advokátní komory.

„V desetiletém období svého mandátu byl jedním z pilířů rozhodovací činnosti Ústavního soudu, zejména v oblasti ochrany základních práv a svobod, zdravotnického práva, rodinného práva, trestního práva i volebního soudnictví. Jeho klid, nesporná odborná erudice, důraz na nezávislost rozhodování a ochota naslouchat jiným názorům, to vše bylo cenným příspěvkem k rozvoji českého ústavního práva a judikatury,“ uvedl generální sekretář soud Vlastimil Göttinger.

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Když Nykodým soud opouštěl, řekl, že se podařilo prosadit řadu důležitých věcí. Zmínil například postupnou deregulaci nájemného.

„To bylo potřeba, aby majitelé nedotovali bydlení těm, co to nepotřebují,“ uvedl tehdy. Za problém však označil to, že zároveň nevznikl zákon o sociálním bydlení a že se obce masivně zbavovaly bytového fondu.

Mnoho Nykodýmových nálezů se týkalo zdravotnictví a jeho ústavněprávních aspektů. Byl zpravodajem v řízení, které vyústilo ve zrušení úpravy zdravotnických standardů a nadstandardů. Jako zpravodaj připravoval také nález o protiústavnosti úhradové vyhlášky.

V roce 2008, kdy soud akceptoval zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zůstal Nykodým v přehlasované menšině.

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Jeho další nálezy kritizovaly porušování práv v trestním řízení, nedůslednost a formalismus soudů, zneužití vazby, odposlechů, stejně jako nedůvodné omezování způsobilosti k právním úkonům.

Například v roce 2012 soud Nykodýmovým nálezem zrušil soudní příkaz, který umožnil kontroverzní prohlídku kanceláře v České televizi. Prohlídku uskutečnilo ozbrojené komando Vojenské policie.

Pro druhé funkční období u Ústavního soudu navrhl Nykodýma prezident Miloš Zeman. Nezískal však podporu v Senátu. Někteří senátoři to tehdy zdůvodnili tím, že Nykodým byl součástí plenární většiny, která zamítla návrh na zrušení církevních restitucí.

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