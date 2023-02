Největší nepřítel záchranářů v Turecku je teď mráz, říká bývalý šéf USAR týmu

Sám jste s USAR týmem zasahoval po zemětřesení v Nepálu či po výbuchu ledku v Bejrútu. Je současná tragédie v Turecku s něčím, kde tým v minulosti pomáhal, srovnatelná?

Pražský USAR tým už v Turecku po zemětřesení zasahoval v 90. letech. A v podobných podmínkách ještě určitě byl také v Alžíru a v roce 2003 v íránském Bamu. Zkušenosti tedy jsou. Ale toto zemětřesení je unikátní tak rozsáhlou oblastí, kterou postihlo.

Jak vlastně probíhá taková záchranná práce v cizině? Přiletíte, vyložíte věci na letišti a co pak...

Při katastrofách takto velkého rozsahu si postižená země vždy předem definuje místa vstupu, kam míří zahraniční pomoc. Tam už jsou pak zřízeny záchytné body, kde se příchozí tým hlásí a naváže spolupráci s místními autoritami. Každá země to má trochu jinak, někde rozhoduje více armáda, jinde záchranné složky. Daná země prostě vždy určí, kdo za zásah odpovídá a do jeho struktury se zahraniční týmy zapojí. Pak už je pošlou tam, kde je situace nejvážnější, nebo kde nemají dostatek vlastních složek.

Když tým dorazí na místo zásahu, co dělá jako první?

To se odvíjí od toho, jestli je tam úplně první, nebo už tam někdo zasahuje. Ať už místní záchranáři nebo třeba i sousedé či příbuzní. Tým se musí na místě nejprve zorientovat. Udělá se rychlý průzkum okolí, aby se zjistilo, kde je nejpostiženější místo a kde je největší naděje, že se najde nejvíce lidí.

Jak hledání přeživších v sutinách vypadá v praxi?

Když se budeme bavit konkrétně třeba o zřícené budově, tak nejúčinnější je nasadit psy. Na vyhrabávání jsou nejefektivnější, prozkoumají mnohem větší plochu než člověk a ještě daleko citlivěji. Standardně stejnou plochu pokrývají dva psi, aby se předešlo možným chybám. Když najdou známky života, tak se tam nasadí lidé. Pes však není jediný způsob detekce. Pomáhá i výpověď rodiny, kde by se daný člověk mohl nalézat. Dále pomáhá i echolokátor, který dokáže zachytit tlukot srdce pod sutinami. Poslední možnost dálkového průzkumu je pak štěrbinová kamera. Samozřejmě tam, kde se mezerami v troskách dá prostrčit.

Jakou roli hraje při záchraně čas?

Čas je vždy nejdůležitější. V současných podmínkách v Turecku se obávám, že hraje proti záchranářům rychleji než jinde. Pokud je tam mráz, tak se člověk ve zřícené budově bez jakéhokoliv vytápění rychle podchladí. Konkrétní čas nechci specifikovat, protože je vždy individuální, ale i kdyby byl člověk nezraněný, tak v takových podmínkách dlouho nevydrží. Mráz je velký nepřítel.

A obecně se dá říct, kolik času člověk pod sutinami dokáže přežít?

Čistě bez stravy se dá vydržet v řádu dní. Pokud člověk nekrvácí a nemá jiné zranění, tak se dá vydržet okolo čtyř dní. Ale je to strašně individuální. A bavíme se spíše o štěstí jednotlivce, než že by to šlo generalizovat na větší počet lidí. A v tomto je v Turecku, bohužel, mráz v současnosti výrazně limitující faktor.

Turecko během dne zasáhly i další následné otřesy, které zbořily další budovy. Jak jsou na tohle hasiči připraveni?

Vždy se zvažuje riziko zásahu. Součástí týmu je i statik, který hodnotí stav konstrukce a odhadne, zda se práce provádět dá, nebo ne. I samotné vyprošťovací práce jsou rizikové, hasiči mohou uvolnit kus, který třeba mohl podpírat celou konstrukci. Často se proto na místě instalují dodatečné podpěry. Ale v případě dalšího silného otřesu to samozřejmě nemusí stačit.

Co má člověk dělat, pokud se ocitne v podobné situaci zasypán pod troskami? Existují nějaké rady, jak vydržet co nejdéle?

Nejuniverzálnější rada je nepanikařit. To se samozřejmě ze střední Evropy, kde taková zemětřesení nemáme, snadno říká, ale je to důležité. Člověk se musí trochu nadechnout, zjistit jak na tom je, jestli se dokáže případně sám ošetřit a podívat se po okolí, jestli existuje šance si sám pomoct. Najít třeba v okolí nějakou vodu, deku, nebo jídlo. Pomoc v těchto podmínkách přichází v řádu delších hodin či dní, člověk se tak v prvních okamžicích musí nejprve zajistit a ošetřit a pak dát o sobě vědět.

Práce v troskách je určitě nesmírně fyzicky náročná. Jak vlastně členové týmu na místě odpočívají a jak mají rozdělené směny?

Tým se vždy rozdělí na poloviny, aby se mohlo pracovat ve dvou směnách nepřetržitě 24 hodin v kuse.

A jak dlouho tým v zemi katastrofy většinou zůstává?

Historicky se týmy vždy vysílaly zhruba na týden, ale existuje samozřejmě možnost prodloužení jejich pobytu. Vše záleží na místních podmínkách. Nám se v Nepálu stalo, že jsme se měli po 14 dnech vracet do Česka, ale zrovna v ten den přišlo další zemětřesení, takže jsme tam zůstali další dva týdny.