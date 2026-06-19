Ve středočeských Klučenicích jsou na zemětřesení zvyklí, naposledy přišly hned tři otřesy, které byly v oblasti zaznamenány 16. června. „Na tuto oblast to není extrém,“ potvrzuje pro iDNES.cz Romana Hanžlová z Ústavu fyziky Země při Masarykově univerzitě. „Asi tak poslední tři až čtyři roky jsou zde zemětřesení silnější a častější,“ přiznává nicméně.
|
Obec na Příbramsku zasáhlo slabé zemětřesení, lidé mají vyplnit dotazník
Proč se tak ale děje, není jasné. „Příroda se tak prostě chová. Jsou období, která jsou seismicky klidnější, někdy jsou zase aktivnější. To tak je všude na světě,“ říká Hanžlová a netroufá si odhadovat, zda intenzivnější období v příbramském okrese vydrží i následující roky, nebo zda se situace spíše ukldní.
Přestože není jasné, proč jsou v posledních letech otřesy v této oblasti silnější, podle Hanžlové nelze vyloučit právě vliv blízké vodní přehrady Orlík. „Dochází tam k zatížení, ke změnám tlaku napětí, a tím pádem se tam mohou uvolnit nějaké povolené struktury, zvlášť pokud jsou třeba oslabené a může tam pak dojít k pohybu,“ vysvětluje odbornice.
|
Když se kývou lustry a třese se celá postel. Zemětřesení v Česku přibývá, loni i na jihu
Nejsilnější otřes měl v inkriminovaný den stupeň 2,2 na škále. To podle Hanžlové sice není historicky nejsilnější naměřený otřes v oblasti, tamní obyvatelé ho ale téměř jistě pocítili. „Loni v létě tam bylo zěmětřesení o síle 2,5, ale i 2,2 už je cítit,“ věří odbornice. Zemětřesení v této oblasti jsou navíc oproti jiným regionům v Česku typické svou mělkostí.
„Nejaktivnější seismická oblast u nás je Chebsko, ale tam jsou zemětřesení hluboká kolem deseti kilometrů. U Klučenic je zajímavé to, že ta zemětřesení jsou velice mělká, mají kolem jednoho kilometru,“ dává Hanžlová důvody toho, proč jsou otřesy ve Středočeském kraji tak silné.
Jejich mělkost má pak kromě silnějších otřesů ještě další následky. „Zemětřesení u Klučenic jsou doprovázena typickým dunivým zvukem,“ vysvětluje Hanžlová. „Místní lidé nám všechna ta zemětřesení hlásí, protože to poznají právě už podle toho zvuku,“ uzavírá.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz