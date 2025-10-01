Zemědělský fond začal vymáhat dotace po dvou firmách Agrofertu, oznámil Výborný

Jedná se o tisíce dotací poskytnutých v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše.
O jaké firmy se jedná Výborný konkretizovat nechtěl. Další společnosti budou podle něj následovat, a to podle kapacit fondu. „Není v možnostech platební agentury zahájit 3000 správních řízení v jeden den, budeme řízení zahajovat postupně,“ řekl Výborný.
Firmy z Agrofertu by měly vracet zhruba sedm miliard korun, vrácení řeší ministerstvo a zemědělský fond až u 90 firem, uvedl ministr.
„Začíná se zahájením administrativní kontroly, vydáním protokolu z této kontroly, a pak tam běží všechny ty lhůty, které musí být dodrženy tak, abychom respektovali právní řád,“ řekl ministr. Vzhledem k tomu, že Agorfert už dříve avizoval, že se bude bránit právní cestou, je podle Výborného nutné postupovat s velikou pečlivostí.
Nárokové dotace
Většinu sumy zmíněných dotací tvoří podle Výborného takzvané evropské nárokové dotace, které by následně putovaly zpět do evropského rozpočtu, zbytek jsou národní dotace. Agrofert opakovaně uvádí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny. „Bez ohledu na to, jak dopadnou volby, pevně doufám, že všichni budou respektovat právní řád ČR,“ dodal Výborný.
Podklady pro zahájení řízení k vrácení dotací začal zemědělský fond podle Výborného připravovat na základě letošního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), které zmínkou v odůvodnění usnesení potvrdil i Ústavní soud na konci dubna.
„Teprve od roku 2025 máme potvrzeno, že skutečně ten paragraf 4c zákona střetu zájmů se vztahuje na veškeré veřejné podpory, bez ohledu na to, zda jsou charakteru nárokového nebo nenárokového. Na základě těchto soudních rozhodnutí nechal po dohodě Státní zemědělský intervenční fond zpracovat právní stanovisko, jak dále postupovat,“ řekl ministr.
Schůzka na Hradě
Opoziční Piráti však považují za nezodpovědné, že Výborný čekal až na konec volebního období, vadí jim, že za vymáhání dotací bude nejspíš odpovědná příští vláda, jejíž součástí může opět být Babiš.
O situaci s Agrofertem jednal v pondělí Babiš s prezidentem Petrem Pavlem. Požádal ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Babiš po schůzce sdělil, že Pavla ujistil, pokud by ANO skládalo vládu, tak dostojí českým i evropským zákonům.
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.
Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.