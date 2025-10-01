Zemědělský fond začal vymáhat dotace po dvou firmách Agrofertu, oznámil Výborný

Autor: ,
  11:09aktualizováno  11:59
Státní zemědělský intervenční fond začal v minulém týdnu podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu, řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Zatím jde pouze o dvě společnosti z holdingu, další budou podle ministra následovat.
Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)

Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025)
Český ministr zemědělství Marek Výborný na jednání v Bruselu. (14. července...
Do Veselí nad Moravou přijel i předseda lidovců Marek Výborný. (8. července...
Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL) vystoupili na...
21 fotografií

Jedná se o tisíce dotací poskytnutých v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše.

O jaké firmy se jedná Výborný konkretizovat nechtěl. Další společnosti budou podle něj následovat, a to podle kapacit fondu. „Není v možnostech platební agentury zahájit 3000 správních řízení v jeden den, budeme řízení zahajovat postupně,“ řekl Výborný.

Firmy z Agrofertu by měly vracet zhruba sedm miliard korun, vrácení řeší ministerstvo a zemědělský fond až u 90 firem, uvedl ministr.

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

„Začíná se zahájením administrativní kontroly, vydáním protokolu z této kontroly, a pak tam běží všechny ty lhůty, které musí být dodrženy tak, abychom respektovali právní řád,“ řekl ministr. Vzhledem k tomu, že Agorfert už dříve avizoval, že se bude bránit právní cestou, je podle Výborného nutné postupovat s velikou pečlivostí.

Nárokové dotace

Většinu sumy zmíněných dotací tvoří podle Výborného takzvané evropské nárokové dotace, které by následně putovaly zpět do evropského rozpočtu, zbytek jsou národní dotace. Agrofert opakovaně uvádí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny. „Bez ohledu na to, jak dopadnou volby, pevně doufám, že všichni budou respektovat právní řád ČR,“ dodal Výborný.

Firmy z Agrofertu podaly sérii stížností kvůli odepřeným dotacím. Neúspěšně

Podklady pro zahájení řízení k vrácení dotací začal zemědělský fond podle Výborného připravovat na základě letošního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), které zmínkou v odůvodnění usnesení potvrdil i Ústavní soud na konci dubna.

„Teprve od roku 2025 máme potvrzeno, že skutečně ten paragraf 4c zákona střetu zájmů se vztahuje na veškeré veřejné podpory, bez ohledu na to, zda jsou charakteru nárokového nebo nenárokového. Na základě těchto soudních rozhodnutí nechal po dohodě Státní zemědělský intervenční fond zpracovat právní stanovisko, jak dále postupovat,“ řekl ministr.

Schůzka na Hradě

Opoziční Piráti však považují za nezodpovědné, že Výborný čekal až na konec volebního období, vadí jim, že za vymáhání dotací bude nejspíš odpovědná příští vláda, jejíž součástí může opět být Babiš.

Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025)
Český ministr zemědělství Marek Výborný na jednání v Bruselu. (14. července 2025)
Do Veselí nad Moravou přijel i předseda lidovců Marek Výborný. (8. července 2025)
21 fotografií

O situaci s Agrofertem jednal v pondělí Babiš s prezidentem Petrem Pavlem. Požádal ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Babiš po schůzce sdělil, že Pavla ujistil, pokud by ANO skládalo vládu, tak dostojí českým i evropským zákonům.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Zemědělský fond začal vymáhat dotace po dvou firmách Agrofertu, oznámil Výborný

Státní zemědělský intervenční fond začal v minulém týdnu podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu, řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Zatím jde...

1. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:59

Polovina kandidujících stran nepřiznala sponzory. Hrozí jim statisícové pokuty

Je to povinností všech kandidujících uskupení při každých volbách. Přesto ani letos všechny strany nebo hnutí nezveřejnily svoje dárce a sponzory. Počet „hříšníků“ je vyšší než před čtyřmi lety....

1. října 2025  11:55

Španělské dovolenkové ostrovy zasáhly povodně. Lidé se báli opakování tragédie

Zaplavení ulic i domů způsobily lijáky na španělských Baleárských ostrovech. Řádění živlů vyvolalo obavy z opakování tragických povodní i v regionu Valencie. Stupeň varování pro tuto oblast byl...

1. října 2025  11:53

Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9, zřejmě se tam našla mina

Policisté obousměrně uzavřeli Vysočanskou ulici v Praze 9. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny, oznámili na síti X. Na místo jede pyrotechnik.

1. října 2025  11:43

Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze

Praha čelí lokální epidemii žloutenky typu A. Zatímco v minulém roce onemocnělo pouze 47 lidí, za uplynulý týden bylo případů 75, celkově letos hygienici evidují v hlavním městě již 700 nakažených...

1. října 2025  11:39

Bitva o nejstarší bratwurst se přenesla do ringu. A Durynsko bylo lepší

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se rozhodly svůj spor o nejstarší bratwurst vyřešit „ručně a stručně“. Jejich vyvolení kandidáti se utkali v boxerském ringu. Bavoři vyslali...

1. října 2025  11:38

Mladík v Brně výrazně překročil rychlost, strážníkům diktoval údaje svého bratra

Ošálit brněnské strážníky se snažil dvacetiletý řidič, kterému na území města naměřili rychlost 76 kilometrů v hodině. Hlídce nahlásil, že u sebe nemá doklady, a nadiktoval jí údaje svého bratra....

1. října 2025  11:37

Ostravskou zkrachovalou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava ve středu převzala společnost Nová huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48,  aktualizováno  11:19

První velký televizní střet Fialy a Babiše. Sledujte ho online na iDNES.cz

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkají v předvolební debatě CNN Prima News, první...

1. října 2025  11:19

Policie obžalovala manažera Imoby z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba Františka Šlingra. Podle obchodního rejstříku firmu...

1. října 2025  10:32,  aktualizováno  11:14

Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...

1. října 2025  11:10

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...

1. října 2025  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.