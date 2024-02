OBRAZEM: Jak jeli farmáři na zteč do Prahy. K transparentům přibrali i kuchyni

Zemědělci ze všech koutů republiky zaplavili Prahu. Většina farmářů se stroji do metropole vyrazila již v pondělí v brzkých ranních hodinách. Traktorům nechybí výzdoba v podobě českých vlajek či transparenty. Velké části farmářů se nelíbí Green Deal, drahé energie či levné obilí z východní Evropy. Mimo to se však někteří na protest připravili a do Prahy si dovezli i polní kuchyni.