Ovčáček míří do soukromého sektoru, Zemanovi pomůže už jen jako kamarád

Ambicí Jiřího Ovčáčka je po konci na Pražském hradě zamířit do soukromého sektoru. Konkrétní věci se podle něho teprve rýsují. Ovčáček zároveň odmítl, že by se teď v rámci nějaké spolupráce pravidelně objevoval na televizních obrazovkách nebo byl slyšet v rozhlasovém éteru. Představu o svém dalším směřování ale už má.

„Je to všechno v jednání. Nechci zatím hovořit o věcech, které nejsou dojednány. Bude to soukromý sektor, to je jediné, co k tomu řeknu. Není nic detailně dojednáno, ale na to je ještě čas do konce března. V každém případě se nechci věnovat veřejné činnost,“ prohlásil Ovčáček v pořadu Impulsy Honzy Benešovského na Rádiu Impuls.

Končící hradní mluvčí také řekl, že s Milošem Zemanem zůstane dál v kontaktu. „Je to v plánu, ale bude to na přátelské bázi. Budu se snažit v rámci svého volného času panu prezidentovi pomáhat, například když mi přijdou nějaké žádosti o rozhovor s panem prezidentem, tak je samozřejmě budu poskytovat k rozhodování a případně pomůžu s organizací. To ale opravdu v rámci přátelství, ne žádného pracovně-právního vztahu,“ řekl Ovčáček s tím, že za to rozhodně nebude pobírat žádný honorář.