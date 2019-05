Zeman slíbil hlas ČSSD. Bude mít poprvé šanci zhodnotit její debakl

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Evropské volby, ať se nám to líbí nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou. Vzpomeňte, jak dopadl Vladimír Špidla,“ uvedl prezident, když volil, v narážce na bývalého premiéra a předsedu ČSSD. Ve volební místnosti už nechtěl prezident potvrdit to, slíbil sociálním demokratům na jejich sjezdu. Po propadu ČSSD v eurovolbách v roce 2004 strana odstranila Špidlu a místo něj nastoupil do čela vlády Stanislav Gross.



Na sjezdu ČSSD letos v Hradci Králové Zeman řekl, že ČSSD může spoléhat na zaměstnance a na důchodce. „Na tyto voliče jste zapomněli a odehnali jste je od sebe,“ vytkl jí. V eurovolbách letos stranu volilo 93 664 občanů, což znamenalo jen 3,95 procenta hlasů a především to, že se strana vůbec nedostala do Evropského parlamentu.

Stejně jako v minulých letech prezident Zeman akci na Žofíně zahájí projevem, následovat budou otázky účastníků.

Zeman přijme ministra Staňka, jenž dal demisi

Později odpoledne přijme prezident na Hradě ministra kultury Antonína Staňka, který podal demisi. Zeman se dosud veřejně nevyjádřil, zda Staňkovu demisi přijme. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že navrhne hlavě státu Staňkovo odvolání, pokud to bude ČSSD požadovat.

Zatímco v případě demise má hlava státu prostor pro to, co udělá, jestliže je navrženo odvolání člena vlády, říká Ústava ČR striktně, co prezident musí udělat. „ Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ uvádí doslova článek 74 Ústavy České republiky.

V souvislosti s obsazením postu ministra kultury se spekulovalo již o celé řadě jmen politiků ČSSD, ale šéf strany Jan Hamáček žádné nepotvrdil. Nejnověji se v této souvislosti hovoří o místopředsedovi ČSSD Michalu Šmardovi.