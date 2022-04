Zeman vyhlásil termín senátních a komunálních voleb na 23. a 24. září

Občané budou letos opět volit své zástupce do třetiny Senátu a po čtyřech letech také do obecních zastupitelstev. Zeman měl podle zákonných pravidel na vyhlášení termínu čas do začátku prázdnin.

Předchozí senátní volby v 27 obvodech, kde se bude volit i letos, se v roce 2016 konaly 7. a 8. října. Obecní volby byly o dva roky později ve dnech 5. a 6. října. Prezident tak tentokrát nezvolil nejzazší možný termín pro konání voleb.

Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Stejná pravidla platí i pro senátní volby.

