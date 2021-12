Zeman zdůvodnil odmítnutí Lipavského. Ústava je podle něj na jeho straně

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že nebude jmenovat pirátského kandidáta Jana Lipavského do funkce ministra zahraničí. V pátek to oznámil Hrad. Zdůvodnil to mimo jiné jeho nízkou kvalifikací či distancovaným postojem k Visegrádské spolupráci a Izraeli. Zároveň zdůraznil, že Ústava mu neukládá povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen.